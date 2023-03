Ensimmäiset hautaustoimistot auktorisoitu Suomessa

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry käynnisti viime vuonna jäsenliikkeilleen auktorisointiohjelman. Auktorisointiohjelman myötä on tarkoitus tuoda esille hautaustoimiston kokonaisvaltainen ammattitaito ja erityisosaaminen hautausalalla. Auktorisointiohjelman suoritettuaan jäsenliike voi hakea auktorisointia Liitolta. Auktorisoidun hautaustoimiston status vakuuttaa asiakkaille, että he saavat parhaan mahdollisen ammattitaitoisen hautauspalvelukokonaisuuden yhdestä paikasta. Auktorisoitu hautaustoimisto on korkean ammattiosaamisen ja palvelun laadun merkki.