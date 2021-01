Ensimmäiset koronarokotukset Vaasan kaupungin infektiopoliklinikan työntekijöille

Vaasan päihdekeskuksessa on koronavirustartunta 11.1.2021 13:51:35 EET | Tiedote

Koronavirustartunta on todettu Vaasan päihdekeskuksen työntekijällä. Altistuneita on yhteensä 19 henkilöä, joista 13 henkilökuntaan kuuluvaa ja 6 asiakasta. Altistuneet on asetettu karanteeniin.