Ensimmäiset sinilevähavainnot Pohjois-Karjalan järvistä

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa. Tällä viikolla sinilevää on havaittu Herajärven Alaselällä, Karjalan Pyhäjärven Sorvanniemessä sekä Pyhäselän Koivuniemen uimarannalla. Lisäksi sinilevästä on tullut yksittäisiä kansalaishavaintoja Orivedeltä, Pieliseltä ja Pyhäjärveltä.

Levätilannetta seurataan jo 24. kesää yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Koulutetut havaitsijat tekevät silmämääräiset havainnot vakiokohteissa viikoittain kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta ja sen vaihtelusta. Leväseurannan alkukesän tulokset Pohjois-Karjalan alueella on 23 valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvaa kohdetta. Tällä viikolla sinilevää on havaittu Herajärven Alaselällä, Karjalan Pyhäjärven Sorvanniemessä sekä Pyhäselän Koivuniemen uimarannalla. Lisäksi sinilevästä on tullut yksittäisiä kansalaishavaintoja Orivedeltä, Pieliseltä ja Pyhäjärveltä. Sinilevien kukinnat voivat olla myrkyllisiä, joten sinilevää sisältävän veden käyttöä on vältettävä. Rannoilla esiintyy paikoitellen myös siitepölyä, joka voi muistuttaa sinilevää. Tarkempia tietoja tämänhetkisistä sinileväesiintymistä saa järviwiki.fi -palvelusta. Viime päivien olosuhteet ovat olleet otolliset sinilevän lisääntymiselle. Alkukesän tuulet sekoittivat vesimassoja nostaen ravinteita sekä sinilevien lepoitiöitä lähemmäs pintakerroksia. Lisäksi meneillään oleva hellejakso on nostanut järvien lämpötilaa nopeasti. Keskiviikkona 23.6.Pielisjoen pintaveden lämpötila oli 19,8 °C ja Pielisen (Nurmes) 22,0 °C. Helteiden jatkuessa runsastuvat sinileväkukinnot ovat todennäköisiä. Yksittäiset levähavainnot Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Kansalaiset voivat tallentaa tietoja järvien levätilanteesta, sekä muista järvikohtaisista havainnoista järviwiki.fi -palveluun. Järviwikin havaintolähetti-verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla ja tukevat leväseurantaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastaanottaa myös levänäytteitä. Näytteiden toimituksesta pyydetään sopimaan erikseen numerossa 0295 026 033 klo 9–14. Levätilanteesta tiedottaminen Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin kesä−elokuussa ymparisto.fi –verkkopalveluun. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen muutaman kerran seurantajakson aikana osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Avainsanat levätilannesinilevä

