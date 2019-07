Ensimmäistä eläkekesää viettävän kannattaa olla sopivasti itsekäs ja nauttia kiireettömyydestä

Vanhuuseläkkeen koittaessa ensimmäiseen eläkekesään kuuluu kiireettömyydestä ja pitkistä aamiaisista nauttimista sekä ulkoilua ja luonnossa latautumista, kertovat suomalaiset työeläkeyhtiö Elolle. Kalenteria ei kannata täyttää: jos ei ole vielä oppinut sanomaan ”ei”, se kannattaa opetella eläkeiässä.

Työarki on jäänyt taakse ja edessä on ensimmäinen eläkekesä. Aikaa tuntuu olevan melkein loputtomasti aiempaan verrattuna eikä tekemistä olekaan helppo keksiä. Toisaalta monella tuoreella eläkeläisellä on takaraivossaan niin pitkä lista aiemmin tekemättömäksi jääneitä asioita, että kesä täyttyy ohjelmasta hetkessä.

Elo kysyi Facebook-sivullaan vinkkejä ensimmäistä eläkekesäänsä viettäville. Vastauksissa korostui kiireettömyys, hetkessä eläminen, tutut ja uudet harrastukset, matkustelu kotimaassa ja ulkomailla sekä suomalaisille tuttuun tapaan luonto. Moni vinkkienantaja neuvoi rauhoittamaan omaa elämää, opettelemaan kieltäytymistä ja olemaan kerrankin itsekäs. Sosiaalisista suhteista kehotettiin huolehtimaan varaamalla aikaa perheelle ja ystäville sekä osallistumalla eläkeläistoimintaan.

Riippuen omista tarpeista eläkekesänä voi priorisoida levon tai aktiviteetit. Toiset neuvovat viettämään raukean rentoja aamuja lehteä lukiessa sekä nauttimaan pitkistä, jopa kolmen tunnin aamiaisista. Joidenkin mielestä eläkekesänä on hyvä käyttää aikaa uusissa töissä – joko vapaaehtoisesti tai palkalla – tai hankkia uusi lemmikki arkea vauhdittamaan.

– Kesä on suosittua eläkkeelle jäämisen aikaa. Kun eläkeikä on tullut täyteen, eläkkeelle jäämisen ajankohtaa voi sovittaa varsin joustavasti itselle sopivaksi. Jos lomapäiviä on jäänyt pitämättä, myös niitä käyttämällä voi aikaistaa töiden päättymistä, vaikka itse eläke ei olisi vielä alkanut, kertoo Elon asiakaspalvelupäällikkö Sofia Antturi.

Oman talouden tasapainosta kannattaa huolehtia

Eläke on yleensä pienempi kuin työstä saatu palkka, mikä vaikuttaa huomattavasti totuttuun kulutustasoon. Tulevan eläkkeen määrä kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä, jotta omasta taloustilanteesta on selkeä käsitys ja yllätyksiä ei pääse tulemaan.

– Myös uusiksi menevä kodin jokapäiväinen elämä aikatauluineen voi vaatia hieman harjoittelua yhdessä – asuu eläkkeelle siirtyvä sitten yksin tai puolison kanssa, sanoo Antturi.

Jos työstä kokonaan luopuminen ei vielä tunnu hyvältä tai haluaa hieman lisätienestejä, myös vanhuuseläkkeellä voi työskennellä ilman, että eläke pienenee. Työskentelystä kertyy lisää eläkettä aina ylimpään eläkeikään asti. Kertyneen eläkkeen voi hakea maksuun, kun ylin eläkeikä tulee täyteen.

Ideoita ensimmäiseen eläkekesään

”Kannattaa vain katsella, kuunnella, istuskella torilla, nauttia kiireettömyydestä. Ei kelloa soimaan. Ja opetella myös sanomaan ei asioille. Tee vain sitä, mistä oikeasti nautit. Ole kerrankin itsekäs.”

”Juhli tavalla tai toisella, osallistu tapahtumiin ja tee juttuja ilman aikataulua, tutustu eläkeläisille järjestettyyn toimintaan, tarjoudu talkoolaiseksi tapahtumiin, ole aktiivinen ja nauti.”

”Raavi haravalla maata lintujen sirkutusta kuunnellen ja tunge hanskattomat kätesi möyheään multaan ja piilota sinne jotain syötävää kasvamaan!”

”Ole omien ajatusten kanssa ja mieti mennyttä ja suunnittele tulevaa. Liian tiukkaa aikataulua ei kannata ottaa, kyllä sitä tekemistä sitten ilmestyy, kun aikaa kuluu.”

”Nauti luonnosta. Mene kävelylle ja näet luonnon heräämisen. Kalastus on myös mukavaa ja sieltä tulee terveellistä ruokaa. Korvasieniä jo laitettu ja marja-aikaa odotellaan.”

”Maakuntamatka eli tutustu lähellä oleviin nähtävyyksiin, etelän aurinkokaan ei ole huono idea, kunhan on suojakertoimet kohdillaan.”

”Ole kiitollinen joka ikisestä aamusta, johon saat herätä terveenä – elä joka päivä kuin viimeistä päivää!”

”Ehdottomasti jotain edes pientä liikuntaa ihan joka päivä!”

”Vietä laatuaikaa lastenlasten kanssa. Anna aikaa ystäville vihdoinkin.”

”Ei kannata ahnehtia liikaa kokemuksia, ei liikaa menoja. Hyvät yöunet ja mukavaa seuraa sopivasti. Puhelimen hillitty käyttö!”

”Jotain aikataulua on hyvä olla, mutta muuten kannattaa tehdä fiiliksen mukaan. Pitkiä kävelylenkkejä, kirjan kanssa ulos istumaan, aamu-uintia, jädeä, fillarointia, kahvit jossain aurinkoisella terassilla.”

”Mökille ja mato-ongella ahvenia narraamaan.”

”Kaikessa rauhassa puutarhatöitä ja remppahommia omaa tahtia sen, mitä jaksaa ja huvittaa.”

”Hankin koiranpennun ja jokainen päivä on täynnä ihania yllätyksiä ja uusiin asioihin tutustumista.”

”Jos viljely kiinnostaa, niin voi sitä aloittaa. Parvekkeellakin onnistuu, jos ei ole pihaa.”

”Käy torilla mansikoita syömässä ja vietä aikaa torikahvilassa.”

Lisätietoja:

Sofia Antturi, asiakaspalvelupäällikkö, puh. 045 670 2075

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, 040 586 8778 tai 020 7035 106, kristiina.nieminen@elo.fi