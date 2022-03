Entiset pahikset rientävät apuun pelastamaan maailman

Aaron Blabeyn luoman kirjasarjan viidennessä osassa Hurja jengi palaa pelastamaan maailman tuholta. Yhdessä avaruuspuvuista saattaa olla jotakin ällöä ja herra Piraija on ehkä syönyt liikaa papuburritoja… Tämä kirja on pieni askel Tavallaan­kansainväliselle­-Hyvien-­jätkien-­liigalle, mutta jättiharppaus Hurjalle jengille.

Hurja jengi on tikahduttavan hauska sarja hyviksiksi ryhtyneistä pahiksista: Sudesta, Piraijasta, Käärmeestä, Haista ja Tarantellasta. Sarjakuvamaiset kirjat sopivat kaikille huumorin ja yllätysten ystäville ja ihan jokaiselle alakoululaiselle. Kirjojen ikäsuositus on 7+. Kirjat on suomentanut Annukka Kolehmainen.

”Miksen minä saanut lukea lapsena tällaisia kirjoja. Hulvatonta!”

– Dav Pilkey, Koiramies- ja Kapteeni Kalsari -sarjojen tekijä

Helppolukuisen kirjasarjan viides osa ja elokuvan ensi-ilta

Maailmalla Hurja jengi -kirjoja on painettu yli kymmenen miljoonaa kappaletta yli 30 maassa. Palkittu sarja pysytteli 50 viikkoa The New York Timesin bestseller-listalla. Hurja jengi -elokuvan ensi­-ilta on 15.4. DreamWorks-­elokuvan sanotaan uudistavan ryöstöelokuvien genreä samoin kuin Shrek uudisti satuja ja Kung Fu Panda taisteluelokuvia.

Aaron Blabey on palkittu australialainen kirjailija ja kuvittaja. Hän asuu perheensä kanssa Sydneyssä.

