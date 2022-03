Epävarmuus mm. maksuliikenteen toimivuudesta puhuttaa. Yritysten nopea tiedontarve on kasvanut

Työelämän vaihto-oppilasvuosi: Satu Lindén Turun kauppakamarin edunvalvontapäälliköksi 13.1.2022 09:19:04 EET | Tiedote

Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkönä on aloittanut kasvatustieteiden maisteri Satu Lindén. Hän toimii Pauliina Forsmanin äitiysloman sijaisena. Lindénin pääasiallisena tehtävänä on edunvalvonta sekä vaikuttaminen. Työpöydällä ovat mm. osaavan työvoiman saaminen alueelle sekä saavutettavuuteen liittyvät teemat. Lindén hypähtää tehtävään vuoden ajaksi päätyöstään Isännöintiliiton koulutuspäällikön tehtävästä ja on innoissaan päästessään oppimaan näin uutta. ”Edessäni on tavallaan aikuisiän ”vaihto-oppilasvuosi”. Ensimmäiset päivät lupailevat uusia oivalluksia, oppia, näkökulmia ja innostusta. On hienoa päästä edistämään Varsinais-Suomen alueen elinkeinoelämää, hän sanoo.