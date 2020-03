Epidemia ajaa kunta-alaa laajoihin lomautuksiin

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöä. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan tähän on tänä vuonna päätymässä noin 63 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Yhteensä kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piiriin jää kyselyn perusteella lähes 23 000 ihmistä. Jos suuntaus on sama kyselyn ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kuntayhtymissä, todellinen luku voi olla huomattavasti korkeampi.

Lukuun sisältyy lomauttamisen ohella henkilöstö, jonka palkanmaksu aiotaan keskeyttää epidemian perusteella. Henkilömääränä se on yli 9 700.

Pelkästään heikon taloudellisen tilanteen vuoksi lomautuksiin on tänä vuonna päätymässä vajaat kahdeksan prosenttia vastanneista kuntatyönantajista. Koska koronavirus pahentaa monien kuntien ja kuntayhtymien jo ennestään vaikeaa taloudellista tilannetta, yli 12 prosenttia vastaajista kertoi lomautustarpeen syntyvän kummastakin syystä.

Lomautusten tarve vaihtelee henkilöstöryhmien kesken

Tarve lomautuksiin tai palkanmaksun keskeyttämiseen tulee ennen muuta kunta-alan töiden väliaikaisesta vähenemisestä. Eniten lomautukset koskevat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöä, koska päiväkoteja ja oppilaitoksia on jouduttu sulkemaan.

Toimet koskevat vahvasti myös hallinnossa ja toimistoissa työskenteleviä sekä muuta avustavaa henkilöstöä. Lomautuksiin ei sen sijaan ole juurikaan tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstössä.

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat, että osa lomautuksista voi kestää pitkään. Keskimääräinen lomautuksen kesto on yli viisi viikkoa.

Lomautusten toteuma voi muuttua arvioidusta

KT:n tällä viikolla toteuttamaan kyselyyn vastasi 224 kuntaa ja kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on lähes 260 000 ihmistä, mikä kattaa 61 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

Vain muutama kyselyyn vastannut ei pystynyt arvioimaan lomauttamisen tarvetta.

Sanallisissa vastauksissa useat kunnat ja kuntayhtymät korostivat sitä, että lomautus on viimeinen vaihtoehto. Ensi pyritään selvittämään se, löytyykö korvaavaa työtä. Lomautuksen kestoa on myös erittäin vaikea arvioida, sillä se riippuu siitä, kauanko poikkeusolot jatkuvat ja palveluita on pidettävä suljettuna.

KT:n keräämät luvut perustuvat viime aikojen tilanteesta tehtyihin arvioihin ja voivat sen vuoksi muuttua nopeasti. Osa lomautuksista ei ehkä toteudu, toisaalta niitä voi tulla nyt arvioitua enemmän.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Mika Juutinen, puh. 050 502 0300

Johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 050 527 1092