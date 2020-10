Epidemia ei näy enää parkkipaikoilla: väärin pysäköiminen jo lähes yhtä yleistä kuin viime syksynä

ParkkiPate on valtakunnallisesti toimiva pysäköintiratkaisujen tuottaja, jonka palveluun kuuluvat maksullisen pysäköinnin operointi sekä yksityinen pysäköinninvalvonta. Yrityksen asiakkaina on kasvava joukko mm. hotelleja, sairaaloita, kauppakeskuksia ja liikekiinteistöjä. ParkkiPate on pysäköintialan suurin työllistäjä Suomessa, jonka palveluksessa työskentelee yli 120 pysäköintialan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 päättyneellä tilikaudella yli 10 miljoonaa euroa.