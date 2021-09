Epidemiatilanteessa suunta parempaan

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne on kehittynyt kuluneen viikon aikana hyvään suuntaan. Tartuntoja on todettu aikaisempia viikkoja vähemmän, eikä tilanne näy kuormituksena alueen sairaaloissa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta.

Yleisin tartuntojen lähde alueella on tällä hetkellä oma perhe, kun edellisviikkojen ketjuista lähtöisin olevat tartunnat heijastuvat nyt perhepiiriin.

Alueella voimassa olevat suositukset esimerkiksi maskien käytöstä ja etätyöstä pidetään toistaiseksi ennallaan, sillä tilanteen kehittymistä halutaan seurata vielä hieman pidemmälle.

Yli 60 prosenttia yli 12-vuotiaista täysin rokotettuja

Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaasta väestöstä 80,8 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Täysin rokotettuja eli kaksi rokoteannosta saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 60,2 prosenttia. Vaikka rokotukset ovat edenneet alueella hyvin, erityisesti nuorempien ikäryhmien rokotusaktiivisuuteen toivotaan vielä nostetta.

”Paitsi että rokotuksen ottamalla suojelee niin itseään kuin läheisiäänkin koronatartunnalta ja erityisesti taudin vakavalta muodolta, riittävän rokotekattavuuden avulla pystymme pitämään yhteiskuntaa auki”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevan käytännön mukaan kaksi kertaa rokotettu välttää myös koronatestin, ellei hänellä ole tiedossa altistumista koronavirukselle viimeisen kahden viikon ajalta, eikä hän työskentele sosiaali- tai terveysalalla. Kahteen kertaan rokotettuja henkilöitä ei myöskään aseteta enää karanteeniin.