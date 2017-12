EPT-verkosto: Samae Koskinen: Tipaton tammikuu ei rajoita elämää millään tavalla

”Kaiken, minkä voi tehdä kekkulissa, voi tehdä myös selvin päin.”

Laulaja, lauluntekijä Samae Koskinen on vuosittain pari kolme kuukautta kokonaan ilman alkoholia. Toisinaan tauko sattuu tammikuun kohdalle, toisinaan johonkin muuhun vuodenaikaan.

– On hyvä, että elämässä on periodeja, jolloin ei juo lainkaan. Olen huomannut, että Tipatonta pidetään usein juoppojen juttuna. Se on outoa, Tipatonhan on paras tapa tarkistaa, mikä oma suhde alkoholiin on. Se antaa perspektiiviä ja käsitystä omasta alkoholinkäytöstä, Koskinen sanoo.

Hän painottaa, että Tipaton tammikuu ei rajoita elämää millään tavalla. Alkoholittomien kuukausien aikana Koskinen tapaa samoja ihmisiä ja tekee samoja asioita kuin muulloinkin. Jos kaverit ovat baarissa, Koskinen liittyy seuraan selvinpäin.

– Kaiken minkä voi tehdä kekkulissa, voi tehdä myös selvinpäin. Varsinkin pimeään vuodenaikaan alkoholi vain väsyttää, ja selvänä on hauskempaa.



Samae Koskinen kertoo, ettei koskaan esiinny humalassa. Hän korostaa, ettei halua pilata katsojien kokemusta musiikista ja keikasta sillä, että esiintyjänä olisi itse kännissä.

– Meidän muusikkojen ammattikunnassa takahuone on alkoholia täynnä, kun mennään keikalle.

15-vuotiaana ensimmäisellä hevikeikallani esiinnyin bändin kanssa kiljupäissäni, ja sen keikan jälkeen totesin, että esiintyminen ja alkoholi eivät kuulu yhteen. Siitä asti olen ollut selvin päin keikoilla.

Pimeiden talvikuukausien varalle Koskisella on selviytymisvinkki.

– Musiikkina brasilialainen bossa nova toimii aina. Lohtua ja iloa tähän vuodenaikaan voi hakea myös mun omasta biisistä Hillitön elämä.