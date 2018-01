EPT-verkosto: Tipattoman positiiviset vaikutukset mielialaan ja terveyteen voivat yllättää

Kuukauden Tipattoman aikana uni-valve-rytmi korjaantuu, ärtynyt vatsa rauhoittuu, verenpaine alkaa normalisoitua ja ahdistuneisuus sekä ärtymys vähenee. Kuukausi on lyhyt mutta riittävä aika muutokseen, YTHS:n johtajaylilääkäri Jarmo Kantonen sanoo.

Tipattoman tammikuun positiiviset vaikutukset voivat yllättää. Olo alkaa tuntua paremmalta monella tapaa, kun elimistö voi paremmin ja mahdollinen ärtymys ja masentuneisuus helpottaa.

– Runsaasti alkoholia käyttävillä elimistö voi olla ylikierroksilla, on sydänoireita ja verenpaine koholla, hikoiluttaa ja vatsa temppuilee milloin mitenkin, Kantonen listaa.

– Tipaton ei kuitenkaan ole vain suurkuluttajien juttu. Jokainen alkoholia käyttävä voi kuukauden tauon aikana huomata muutoksia parempaan esimerkiksi unenlaadussa ja mielialassa.

Kantonen painottaa Tipattoman tammikuun merkitystä oman alkoholinkäytön arvioinnissa. Tuntuuko tipattomuus erilaiselta? Onko oikeastaan ihan sama, juoko saunassa oluen vai vichyn? Miltä lätkämatsi tai ravintolailta tuntuu selvinpäin?

– Sekin on ihan ok, ettei alkoholittomuus tunnu oikeastaan missään. On hyvä kuitenkin aika ajoin tarkistaa suhteensa alkoholiin, käyttömääristä riippumatta, tällöin huomaa jos alkoholi alkaa ottaa liian suuren roolin eri tilanteissa.

Tipaton herättää tunteita puolesta ja vastaan

Sosiaalinen paine alkoholinkäyttöön on Suomessa suuri ja alkoholittomuutta voi joutua perustelemaan juurta jaksain. Tipaton voi olla muutoksen avain, syy olla juomatta ilman tarvetta selitellä.

– Kulttuurissamme alkoholinkäytön katsotaan kuuluvan aikuisuuteen. Meillä on tarve juomisen hyväksynnälle, sille, että alkoholi on ihan ok. Tipaton kyseenalaistaa tätä ajattelua ja yksi hienoimpia puolia kampanjassa onkin se, miten se herättää keskustelua.

Kantonen huomauttaa, että alkoholin käyttö ei suinkaan ole aina ongelma. Jos satunnaisesta käytöstä ei aiheudu ongelmia itselle eikä läheisille, voidaan ajatella, että käyttö on tasapainossa.

Muille aiheutuvia haittoja voi kuitenkin olla vaikea havaita.

– Jos Tipattomalla on runsaasti myönteisiä vaikutuksia, kannattaa harkita käytön vähentämistä myös jatkossa.