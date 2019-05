Equinix laajentaa voimakkaasti Suomessa ja maailmalla: Suomeen nyt avattava seitsemäs datakeskus on osa yhtiön yli 1,7 miljardin investointia tänä vuonna

KUTSU: Kotimainen välimerellisten ruokien Baba Foods uudistuu ja kutsuu infopitoiselle välimerelliselle lounaalle keskiviikkona 22.5. 13.5.2019 09:29:45 EEST | Kutsu

Hyvä ruoasta kiinnostunut toimittaja, Kotimainen, välimerellisiin kasvisruokiin erikoistunut perheyritys ja parhaimman kotimaisen hummuksen valmistaja (HS:n makutesti) Baba Foods on uudistanut brändinsä ja terävöittänyt missiotaan keväällä 2019: Baban tuotteilla on nyt uusi moderni ja raikas ulkonäkö ja Baba lähtee pitkäkestoiselle missiolle, jossa kannustetaan suomalaisia ottamaan vaikutteita Lähi-idän yhdessä syömisen perinteistä ja yksinkertaisesti syömään enemmän yhdessä! Baba Foodsilla on vahvat juuret Lähi-idässä, ja ruokien reseptit ovat periytyneet perustajien isän suvun ikiaikaisista ohjeista. Babalaiset suhtautuvat intohimolla paitsi ruokiinsa, myös Lähi-idän perinteisiin, johon kuuluu kiinteänä osana yhdessä syömisen kulttuuri. Tutkimusten mukaan lähes kaikki suomalaiset (91%*) pitävät perheen kanssa yhdessä syömistä hyvänä ja toivottavana asiana ja silti vain joka toinen perhe syö lähes päivittäin yhdessä. ”Ymmärrämme täysin tämän mission suuruuden, emmekä oleta pystyvämme