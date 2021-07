Jaa

Mediatiedote 15.7.2021. Hypnoosialan ammatinharjoittajien asiaa ajava Suomen Hypnoosiliitto peräänkuuluttaa hypnoosialan ammattilaisten ja lääkärien yhteistyötä vastakkainasettelun sijasta.

Lehdistössä on viime aikoina kirjoiteltu hypnoosin turvallisuudesta. Suomessa toimii kaksi hypnoosialan ammattilaisten liittoa, jotka molemmat korostavat asianmukaisen koulutuksen tärkeyttä hypnoosialalla. Erimielisyyttä sen sijaan on siitä, kenelle alalla toimiminen sallitaan.

Vuodesta 2015 toimineen Suomen Hypnoosiliiton puheenjohtaja Teija Barr tyrmää mediassa aikaisemmin esitetyt näkemykset siitä, että hypnoosikoulutukseen vaadittaisiin aikaisempi terveydenhuollon koulutus.



– Terveysalan tausta on hyödyllinen, mutta ei ehdoton, sillä alalle sopii muunlaisenkin ammatillisen taustan omaavia. Sen sijaan on ehdottoman tärkeää, että hypnoosipalvelujen tarjoajat ovat asianmukaisesti koulutettuja kuten Suomen Hypnoosiliiton jäsenet ovat, Teija Barr huomauttaa.

Hypnoterapeutteja valmistuu monilta aloilta

Barr on itse kliinisen hypnoterapian maisteri, joka työstää aiheesta tohtorin tutkintoa Länsi-Lontoon yliopistossa. Hän on kouluttanut tuhansia hypnoterapeutteja Iso-Britanniassa yli kolmen vuosikymmenen ajan ja on nykyään myös yksi Suomen Hypnoosiliiton valtuuttamista kouluttajista. Barrin koulutukseen on osallistunut samaan aikaan niin lääkäreitä, psykoterapeutteja, psykologeja, psykiatreja kuin myös henkilöitä ilman terveydenhuollon taustaa.



– Kaikki ovat lähteneet samoilta alkuviivoilta hypnoosin suhteen taustastaan huolimatta ja valmistuneet ainoastaan tiukan päättökokeen, näyttöjen ja työnohjauksen kautta. Suomen Hypnoosiliiton hyväksymissä koulutuksissa on ollut mukana suomalaisia terveydenhuollon ammattilaisia, mutta myös ilman terveydenhuoltotaustaa olevia, Barr kertoo.

Lakiesitys uhkaa henkistä hyvinvointia

Barr ajaa Suomen Hypnoosiliitto Ry:n puheenjohtajana johdonmukaista järjestäytyneisyyttä alalle Suomessakin, jotta hypnoosipalveluja ei päädyttäisi hakemaan itseoppineilta tai YouTube-videoista. Barr on kuitenkin huolissaan vireillä olevasta niin kutsutusta puoskarilaista, joka hyvästä perusajatuksestaan huolimatta rajoittaisi hypnoosipalveluiden tarjoamista merkittävästi niitä kaipaaville erityisesti aikana, jona virallinen terveydenhuolto ei pysty vastaamaan erilaisiin henkisen hyvinvoinnin haasteisiin.



– Hypnoositoimintaa, olipa se terveydenhuollon ammattilaisjärjestöjen tai muiden järjestöjen kautta tarjottua, voidaan valvoa asiallisesti ilman että se kielletään aiheettomasti mahdollisten väärinkäytösten pelossa, kuten Suomessa on vuodesta 2008 alkaen säännöllisesti yritetty tehdä muun muassa puoskarilakiesitysten kautta. Nämä lakiesitykset eivät ole edes kyenneet toistaiseksi määrittelemään sitä ongelmaa, jota ne ovat yrittäneet ratkaista, Barr toteaa viitaten siihen tosiasiaan, ettei koulutetun, mutta ilman terveydenhuollon taustaa tomivan ammattilaisen hypnoosin käytöstä ole aiheutunut todistettavia ongelmia.

Lääkärien näkemyksiä arvostetaan

Barrin koulutuksessa noudatetaan Iso-Britanniassa toimivan Täydentävien hoitojen neuvoston, CNHC:n, kriteereitä. Barr kuuluu CNHC:n hallitukseen hypnoterapian asiantuntijana. Hänen mielestään CNHC:n kaltainen organisaatio, joka sai alkunsa nimenomaan Britannian hallituksen toimesta suojelemaan täydentävien hoitomuotojen palvelujen käyttäjiä, olisi tarpeen Suomessakin.



– Täydentävien hoitomuotojen mahdollistaminen on tärkeää, mutta erityisen tärkeää on tehdä se rationaalisin perustein avaamalla asiallinen ja yhteistyötä mahdollistava keskustelu. Britanniassa hypnoosin ammattilaisilla on mahdollisuus yhteistyöhön lääkäreiden kanssa, ja he ymmärtävät koululääketieteen tärkeyden asiakkaan kokonaisvaltaisessa hoidossa, Barr painottaa.



Suomen Hypnoosiliiton virallinen kanta onkin, että terveydenhuollon alalla pitäisi siirtyä pois vaihtoehtohoitokeskustelusta ja avata keskustelu täydentävien hoitojen tukemisesta avoimesti asiakasta hoitavien ja auttavien tahojen kesken ilman vastakkainasettelua.