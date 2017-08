Erikoisnäyttelyt syventävät Habitaren sisältöä

10.8.2017 11:14 | Messukeskus

Suomen suurimmassa muotoilu-, huonekalu- ja sisustustapahtumassa Habitaressa on lähes 400 yritystä ja 11 erikoisnäyttelyä sekä neljä teema-aluetta. Habitaren kanssa samaan aikaan järjestetään myös kaksi muuta tapahtumaa: antiikin, vintagen ja vanhan taiteen myyntitapahtuma Antiikki ja laadukkaan kuvan ja äänentoiston tapahtuma HighEnd Helsinki. Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017.

Habitaren 400 yrityksen valikoimaa täydentävät Habitaren 11 omaa näyttelyä, jotka syventävät näkökulmaa muotoiluun, kulttuuriin ja nykytaiteeseen. Näyttelyiden ja yritysten osastojen lisäksi Habitaressa on neljä teema-aluetta: Habitare Light, Habitare Digi, Habi Kids ja Habitare Start up. Samalla sisäänpääsylipulla voi tutustua koko Habitaren sisältöön sekä samanaikaisiin tapahtumiin Antiikkiin ja HighEnd Helsinkiin.

Habitaren näyttelyt vuonna 2017:

The Block

Nuoret muotoilijat ja muotoilukoulut valtaavat Habitaresta oman korttelinsa, jonne pystytetään kaksi kiinnostavaa näyttelyä, Protoshop ja Talentshop. The Block on kansainvälisesti katsottuna monipuolisin ja laajin suomalaisen nuoren nykymuotoilun ja muotoilijoiden esittelypaikka. Talentshop-näyttelyssä esitellään nuoret suunnittelijat Saija Halko, Tero Kuitunen, Erin Turkoglu ja Aoi Yoshizawa. Prototyyppien Protoshopissa esitellään 12 aivan uutta tuoteideaa yleisölle ja valmistajille.

The Block -korttelin kuratoi Imu Design eli Elina Aalto, Saara Renvall ja Krista Kosonen.

EcoDesign

Kansainvälinen kutsunäyttely esittelee ekologista muotoilua. Tuotteiden suunnittelun lähtökohtana on ollut tee-se-itse koottava huonekalu ja sisustusesine, joka on valmistettu sertifioidusta puusta ja kierrätettävästä materiaalista. Mukana on 35 tuotantoon sopivaa tuotetta suomalaisilta ja ulkomaisilta muotoilijoilta. Parhaiten näyttelyn kriteereihin soveltuva tuote palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 3 000 euron arvoisella EcoDesign-palkinnolla.

EcoDesign-näyttelyn tuottaa mainostoimisto Valo.

Far Ahead - Presents Becoming Futures

Far Ahead -paviljonki on tulevaisuuden tekniikan, teknologian, materiaalien ja tuotteiden näyttämö. Far Ahead, Far Behind -teemainen osasto näyttää, miten uusi teknologia ja vanha iätön suunnittelu yhdistyvät - myös tulevaisuuden kodissa. Kaksikerroksinen paviljonki on rakennettu liimapuupalkeista, hiilikuituprofiileista, kuitupaperista, nanoselluloosasta ja on tuettu graniittisin aluskivin. Sisällä olevat materiaalit ja tuotteet liittyvät kaikki puhtaampaan sisäilmaan ja sen ylläpitoon.

Far Aheadin yhteistyökumppanit ovat Exel Composites, Versowood, Loimaan Kivi, Naava, Vaisala, Ahlstrom-Munksjo, Kvadrat, Beneq ja Aalto Yliopisto.

Far Aheadin suunnittelee ja toteuttaa teollinen muotoilija Ville Kokkonen.

Habitare Collection

Habitare Collection esittelee 15 tällä hetkellä kaikkein mielenkiintoisinta muotoiluesinettä maailmalta. Designmuseon ja Habitaren muotoilukokoelmaa kartutetaan asiantuntijajuryn johdolla. Kokoelmaan valitut esineet edustavat muotoilun eri alueita konseptiajattelusta huonekalusuunniteluun ja teolliseen muotoiluun. Habitaren jälkeen valitut tuotteet siirtyvät Designmuseon pysyviin kokoelmiin. Kokoelman hankinnat rahoittaa Suomen Messusäätiö.

Habitare suunnittelukilpailu

Messukeskuksen ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun järjestämässä kilpailussa opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa Valo–Aika–Tila -teos, jossa aistiminen ja kokeminen on mahdollisimman intensiivistä. Neljä finaalin valittua työtä nähdään Habitaressa, finalistit ovat:

Black & Light – Pasi Lehtinen ja Vilja-Riina Erkamo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Halo – Meri Wiikinkoski, Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Silta – Kamomilla Sarajärvi ja Liinu Kivioja, Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Muotoilun laitos

Loputon – Janne Pärssinen ja Sami Markkula, Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Muotoilun laitos

Kilpailun pääpalkinto on 5 000 euroa, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Kilpailun päätuomareina ovat arkkitehtitoimisto OFFICE Kersten Geers David Van Severenin perustajat Kersten Geers ja David Van Severen.

Kaj Franck -muotoilupalkinto 2016

Kaj Franck -muotoilupalkinnon 2016 voittaneen Juhani Salovaaran näyttely nähdään Habitaressa. Professori, teollinen muotoilija Salovaara on ensimmäisiä teolliseen muotoiluun erikoistuneita muotoilijoita Suomessa. Hän on toiminut muotoilijana lukuisilla eri teollisuuden aloilla, mm. Philipsillä, ja ollut mukana tuomassa käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita Suomeen. 10 000 euron arvoisen Kaj Franck -muotoilupalkinnon on perustanut Design Forum Finland ja sen rahoittaja on Suomen Messusäätiö.

Mobile Home(less)

Habitaren teemaa, tulevaisuuden kotia, kommentoi Suomen Benelux-instituutin hanke Mobile Home(less). Taiteilija Anssi Pulkkisen kodittomuutta käsittelevän nykytaideteoksen Street View (Reassembled) lähtökohtana ovat Syyrian sodassa tuhoutuneen kodin rauniot. Teos herättää kysymyksiä muun muassa sodasta ja kodin menettämisestä, julkisesta ja yksityisestä, todellisuudesta ja sen representaatiosta.

Street View (Reassembled) on osa Suomen Pariisissa, Berliinissä ja Lontoossa sijaitsevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistä Mobile Home 2017 -hanketta.

No Trash

Habitaren kierrätysmateriaalinäyttely No Trash! tekee romumuotoilusta salonkikelpoista ja esittelee viimeisteltyä ja esteettisesti laadukasta kierrätysmateriaalien käyttöä muotoilussa. Näyttelyssä mukana olevat muotoilijat antavat romulle elämän uusina tuotteina, kalusteina ja esineinä. Trash Designin näyttelyiden tarkoituksena on herätellä katsoja ymmärtämään, ettei jatkuva kasvu ja kulutus ole enää mahdollista.

No Trash! -näyttelyn tuottavat Dodo Oy:n Isa Kukkapuro-Enbom ja Henrik Enbom.

Signals

Elämyksellinen trendinäyttely luotaa sisustuksen, asumisen ja muotoilun tulevia trendejä ja pohtii yhteiskunnallisia ilmiöitä ja megatrendejä teemojen takana. Se esittelee neljä maailmaa eli huonetta kattoteeman Millä laseilla katsot? alla. Neljä teemahuonetta ovat:

OFFLINE - Digitaalisuuden megatrendin vastatrendinä arvostetaan omaa aikaa, intuitiota, käsintehtyjä tuotteita ja pehmeitä arvoja.

ONNI - MILLÄ LASEILLA KATSOT? - Subjektiivinen näkemys elämisestä tekee kaikkien kodeista erilaisia ja persoonallisia. Maailma muuttuu hiljalleen ja samalla myös arvot ja kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Mikä on kodin rooli onnellisuudessa?

AGE LESS pohtii fyysisen iän merkitystä asumisessa esimerkiksi, miten väestön ikääntyminen näkyy kodissa ja estetiikassa. Ikäkonventiot ovat murenemassa.

SATTUMA - Sattuma vaikuttaa asuinpaikkaan, kumppanin löytymiseen, kodin perustamiseen ja hankintoihin, sillä elämä tuo yllätyksiä eikä kaikkea voi kontrolloida. Onneksi.

Signals-näyttelyn on suunnitellut ja tuottanut trendianalyytikko Susanna Björklund yhdessä muotoilija Sisse Collanderin kanssa.

Signature

Signaturessa kohtaa raikkaasti ja ennakkoluulottomasti muotoilu ja nykytaide, kun tunnetut muotoilijat ja arkkitehdit poimivat suosikkejaan nykytaiteen maailmasta. Näyttelyssä ovat mukana:

ARTag gallery ja keramiikkataiteilija Heini Riitahuhta

Forum Box ja arkkitehtitoimisto ALA, arkkitehti Samuli Woolston

Galerie Forsblom ja arkkitehti Juhani Pallasmaa

Galleria Huuto ja suunnittelija Mika Tolvanen

Galleria Sculptor ja muotoilija Laura Väinölä sekä

Helsinki Contemporary ja tekstiilitaiteilija Maija Louekari.

Signature-näyttelyn kuratoivat visuaalisen kulttuurin julkaisun Around Journalin Katja Räisänen ja Mia Dillemuth.

United Stories

Uusi myyntinäyttelykonsepti yhdistää muotoilijat, yritykset ja kansainvälisyyden. United Storiesissa muotoilijat ja yritykset Suomesta, Japanista, Kiinasta ja Etelä-Koreasta ovat tehneet yhteistyötä yli kulttuurirajojen ja luoneet uutta, ainutlaatuista muotoilua yhdessä. Myyntiin tulee noin 20 tuotetta 12 muotoilijan ja 6 yrityksen toteuttamana. Näyttelyalueella voi tutustua aasialaiseen kulttuuriin työpajoissa. United Stories Cafessa myydään riisikulhoannoksia.

Näyttelyn tuottajana on muotoilija Satoko Taguma.

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2017 on MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja HighEnd Helsinki sekä ammattilaisten tapahtumat Showroom ja Forma| www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2017 |