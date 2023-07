Erikoissairaanhoitoon pääsy valvontaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n keräämien seurantatietojen (thl.fi) perusteella kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanne on jatkunut vaikeana. Kaikilla hyvinvointialueilla ja HUS-yhtymässä on potilaita, jotka ovat odottaneet hoitoa terveydenhuoltolaissa säädettyjä enimmäisaikoja pidempään. Osassa hyvinvointialueita tilanne on erittäin vakava, ja pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden tilanne hyvin huolestuttava.

Selvityspyynnön ovat saaneet:

HUS-yhtymä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue