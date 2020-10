Erilainen keittokirja kertoo, miten voit guruttaa itseäsi!

Satu Sjöholmin VHH ruoka- ja herkkuohjeita (Basam Books 2020) sisältää helppoja ja nopeita ohjeita ketogeeniseen, vähähiilihydraattiseen ja hiilihydraattitietoiseen ruokavalioon. Kirjan sanoma on, ettei ole olemassa kaikille sopivaa ruokavaliota tai elämäntapaa.

VHH ruoka- ja herkkuohjeita sisältää huippusuositun Kutsu Vapauteen -terveysblogin kaikkien aikojen parhaimmat somesuosikit ja ohjeita, joita ei ole julkaistu blogissa. Persoonallisella otteella kirjoitettu kirja sopii ketogeenista, vähähiilihydraattista tai hiilihydraattitietoista ruokavaliota noudattaville. Kaikki ohjeet ovat viljattomia ja usein myös maidottomia.

Kaikki kirjan ohjeet ovat helppo- ja nopeatekoisia. Niitä seuraamalla ehdit tekemään muutakin kuin viettämään aikaa hellan ääressä. Useimmissa ohjeissa ei ole lainkaan leivontavaihetta eli taikina sekoitetaan lusikalla eikä yleiskoneita tarvita. Maku on parempi kuin vastaavissa runsaasti hiilihydraattia sisältävissä versiossa. Ohjeiden laadinnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti leivonnaisten hyvään rasvahappokoostumukseen ja kuitupitoisuuteen.

Kirjoittaja Satu Sjöholm perustaa kirjansa ajatukselle, että ihmisen tulee kuunnella omaa elimistöään ja sen kertomia viestejä eli guruttaa itseään. Maalaisjärjellä kirjoitettu kirja soveltuu ketoruokavalion lisäksi henkilöille, jotka rakastavat hyvää ruokaa ja leivonnaisia, mutta haluavat vältellä hiilihydraatteja.

VHH ruoka- ja herkkuohjeita auttaa lukijaansa muuttamaan itse omaa elämäänsä energisempään ja terveempään suuntaan.

Kirjoittajasta:



Satu Sjöholm on 50-vuotias liikuntatoimen asiantuntija, joogaohjaaja ja terveysvaikuttaja. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri, liikuntatieteiden ylioppilas ja joogaohjaaja. Satun blogi Kutsu Vapauteen on yksi Suomen suosituimmista terveysblogeista.