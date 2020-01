Erilaiset-näyttely kuvaa vammaisten lasten arkea 11 eri maassa

Jaa

Kulttuurikeskus Stoassa 7. helmikuuta avautuva näyttely Erilaiset/ The Different on osa valokuvaaja Jyri Pitkäsen ja kirjailija Eveliina Talvitien dokumentaarista taideprojektia, joka kertoo kehitysvammaisten lasten ja heidän perheidensä arjesta Pohjolassa, muualla Euroopassa, Venäjällä ja Afrikassa.

Juha ja äiti. Kuva: Jyri Pitkänen

Näyttely Erilaiset/ The Different vierailee muun muassa virolaisen Erikin, suomalaisen Juhan, kreikkalaisen Zoen, namibialaisen Johanneksen ja ruotsalaisen Amandan kodeissa ja tarjoaa väläyksiä perheiden elämästä ilman säälin tai sankaruuden näkökulmaa. Erilaiset raivaa tietä sellaisen vähemmistön näkökulmalle, joka hyvin usein puuttuu. Tarinoiden ja kuvien kudelma paljastaa sekä eroja että kaikille yhteistä, mutta esittää myös kysymyksiä. Pitääkö normista poikkeavan sopeutua yhteiskuntaan vai yhteiskunnan erilaisuuteen? Voisiko erilaisuuksia kunnioittava käsitys ihmisarvosta olla jotain kaikille yhteistä erilaisista kulttuureista ja uskomuksista riippumatta? Jyri Pitkäsen vangitsevat ja herkät valokuvat sekä Eveliina Talvitien rehelliset ja tarkat tekstit avaavat päähenkilöiden ja heidän perheidensä arkea suorasukaisesti ja kauniisti. Kuvat ja tekstit ovat yksinäänkin voimakkaita, mutta yhdessä muodostavat tehokkaamman kokonaisuuden. Missä teksti loppuu, kuva jatkaa, ja minne valokuva vie, teksti kantaa vielä pidemmälle. Näyttely siirtyy Suomeen Tallinnan Dokfoto Keskuksesta (www.dokfoto.ee), jonka avajaisten yhteydessä julkistettiin Erilaiset-projektista kertova kirja (Maahenki-kustannus) sekä suomen- että englanninkielisenä versiona. Näyttelyn avasi Viron oikeuskansleri Ûlle Madise ja näyttely noteerattiin Viron mediassa laajasti. Lämpimästi tervetuloa näyttelyn Erilaiset/ The Different avajaisiin Stoan galleriaan torstaina 6.2.2020 klo 18–20. Näyttelyn avaa näyttelijä Jani Toivola. Erilaiset / The Different

Stoan galleria

7.2.–22.3.2020 Stoa

Turunlinnantie 1, Itäkeskus

www.stoa.fi www.erilaiset.fi ---------------------------------------- Lisätietoja tekijöiltä: Jyri Pitkänen: +358 44 329 0879, jyri@erilaiset.fi

Eveliina Talvitie: +358 400 188 601, eveliina@erilaiset.fi Lisätietoa projektissa esiintyviltä perheiltä: Pia Kukkasniemi, Pori: +358 40 539 5772, piakukkasniemi@yahoo.com

Nina Halonen-Malliarakis, Helsinki: +358 050 353 2906, halonenmalliarakis@icloud.com

Liis Türbsal, Väike-Maarja, Viro: +372 5192 5410, liis.niinemets@hotmail.com Lisätietoa projektissa mukana olevilta asiantuntijoilta: Professori Simo Vehmas, Tukholman yliopisto: simo.vehmas@specped.su.se

Yliopistonlehtori Johanna Lampinen, Oulun yliopisto: johanna.lampinen@oulu.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Juha ja äiti. Kuva: Jyri Pitkänen Lataa Leo. Kuva: Jyri Pitkänen Lataa Zoe ja äiti. Kuva: Jyri Pitkänen Lataa