Erilaiset oppijat tarvitsevat kohdennettua tukea nettilukemisessa

KM Laura Kanniaisen Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvitettiin yli 400 kuudesluokkalaisen tutkivan nettilukemisen taitoja.

Vaikka lukemisen ja tarkkaavuuden vaikeudet näyttivät hankaloittavan oppilaiden nettilukemista, näin ei kuitenkaan ollut kaikkien kohdalla. Tutkimuksen mukaan neljännes oppilaista, joilla oli lukemisen vaikeuksia, suoriutui haasteistaan huolimatta nettilukutehtävässä hyvin.

– Vastaavasti joukkoon mahtui myös oppilaita, joilla ei ollut tunnistettuja lukemisen tai tarkkaavuuden vaikeuksia, mutta joille nettilukemisen tehtävä oli silti hankala, Kanniainen huomauttaa.

– Netti lukuympäristönä voikin asettaa oppimiselle aivan uudenlaisia haasteita, joiden tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeää, Kanniainen pohtii.

Tytöt pärjäsivät nettilukutehtävässä poikia paremmin

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa perinteisen lukemisen tutkimuksen kanssa, sillä tytöt suoriutuivat poikia paremmin myös nettilukutehtävässä.

– Yllättävää oli kuitenkin se, että tytöillä, joilla oli tarkkaavuuden vaikeuksia, kuten vaikeuksia keskittyä tehtävään ja pitää keskittymistä yllä, oli nettilukutehtävässä enemmän haasteita kuin tarkkaavuuden vaikeuksia omaavilla pojilla, Kanniainen toteaa.

Poikien tarkkaavuuden vaikeudet näkyvät usein levottomuutena, kuten vaikkapa haasteena istua paikoillaan.

– Netti lukuympäristönä saattaakin motivoida ja naulita levottomampia oppilaita tehtävän pariin, mutta lisätutkimusta tarvitaan, Kanniainen arvioi.

Peruslukutaidot luovat pohjaa tutkivalle nettilukemiselle

Peruslukutaidoista erityisesti luetun ymmärtäminen selitti koululaisten hyvää suoriutumista tutkivan nettilukemisen tehtävässä. Tutkimuksen mukaan myös lukemisen sujuvuus ja hyvät oikeinkirjoitustaidot selittivät nettilukutehtävässä menestymistä.

– Käytännön kannalta tämä on merkittävä tieto, sillä peruslukutaitoja tukemalla voidaan tukea myös oppilaiden nettilukutaitoja, Kanniainen toteaa.

Myös kirjojen ja blogitekstien lukemisella oli yhteys tehtävässä menestymiseen. Sen sijaan sarjakuvien tai keskustelupalstaviestien lukemisesta vastaavaa yhteyttä ei löytynyt.

– Vaikuttaa siltä, että pidempien tekstien lukeminen edesauttaa koululaisten tutkivan nettilukemisen taitojen kehittymistä enemmän kuin lyhyempien tekstien ja kirjoitusten lukeminen, Kanninen jatkaa.

Tiedonhaku- ja arviointitaitojen tukemiseen pitää panostaa

Vaikka peruslukutaidot luovat pohjaa tutkivalle nettilukemiselle, ei pelkkä peruslukutaitojen tukeminen riitä. Tukemalla ja tehostamalla oppilaiden tiedonhaun ja kriittisen arvioinnin taitoja, voidaan varmistaa, että kaikki löytävät ja lukevat oppitunneilla mahdollisimman relevantteja ja luotettavia nettitekstejä.

– Hyvät hakusanat hakukoneessa, kuten Googlessa, sekä arvio siitä, kuka nettitekstin on kirjoittanut, miksi hän on sen kirjoittanut ja millaisella nettisivulla teksti on julkaistu, auttavat oppilasta nettitekstin valinnassa. Tällöin oppitunti ei tuhlaannu epärelevanttien tekstien lukemiseen, mikä on erityisen tärkeää varsinkin silloin, kun lukeminen on hidasta, Kanniainen vinkkaa.

– Nettitekstin voi myös tulostaa, jos esimerkiksi kuvat ja mainosbannerit häiritsevät keskittymistä. Vastaavasti tekstien määrää ja vaikeustasoa voidaan lisätä taitojen karttuessa, hän jatkaa.

Lisätietoja:

Laura Kanniainen, laura.kanniainen@tuni.fi, puh. +358 50 475 1456

Laura Kanniainen kirjoitti ylioppilaaksi Kankaanpään Yhteislyseosta keväällä 2006 ja valmistui kasvatustieteiden maisteriksi sekä erityisopettajaksi Jyväskylän yliopistosta 2013. Kanniainen on työskennellyt aiemmin sekä laaja-alaisena erityisopettajana että erityisluokanopettajana. Väitöskirjatutkimuksen parissa hän aloitti 2016. Väitöskirjatutkimus on osa laajempaa Internet ja oppimisvaikeudet: Monitieteinen lähestymistapa tiedon hankkimiseen uudessa mediassa -hanketta (eSeek) ja sitä ovat rahoittaneet sekä Suomen Akatemia että Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. Tällä hetkellä Kanniainen työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CRITICAL-hankkeessa.