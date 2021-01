Eroisille valtakunnallinen vertaisryhmä Teams-alustalla

Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 18-20.15: 27.1. Isän oikeudet erossa / Marjo Meriranta, YVPL ry 24.2. Eron ABC / Karoliina Partanen, Asianajotoimisto Forte Oy 24.3. Ero ja tunteet / Laura Nousiainen, YVPL ry 28.4. Välikädessä? Lapset ja nuoret erossa / Piritta Kähkönen & Terhi Rapeli, YVPL ry, VeNyvä-hanke 26.5. Miten saan ääneni kuuluviin perheen asioissa? Markku Iso-Heiko, YVPL ry

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry järjestää viisiosaisen, ammattilaisten alustuksilla toteutetun vertaisryhmän verkossa eroa pohtiville tai eron kokeneille miehille.

Tapahtumassa on viisi ammattilaisten alustusta eroon liittyvistä tunteista eron juridiikkaan, palveluverkostoihin ja oman äänen kuuluviin saamiseen sekä lasten ja nuorten näkökulmaan erossa. Vertaisryhmät toteutetaan Teams-alustalla ja jokaiselle kerralle on ilmoittautuminen. Illan alustus kestää kysymyksineen noin tunnin, jonka jälkeen on vapaata keskustelua koulutetun vertaisohjaajan johdolla. ”Kyseessä on ikään kuin miesten nuotiopiiri, jossa jokainen on läsnä oman tarinansa kanssa – paikalle voi tulla vain kuuntelemankin”, kertoo ryhmää vetävä vertaisohjaaja Janne.

Ajatus verkkovertaisryhmästä lähti Kuopion viisi vuotta kokoontuneesta miesten "Ero-isät-erossa" -vertaisryhmän ohjaajilta. Alun perin Pohjois-Savon aluetta palvellut vertaisryhmä laajentuu kevään ajaksi valtakunnalliseksi vertaisryhmäksi, eli paikalle voi osallistua mistä tahansa.

Miehille suunnattu verkkoryhmä tulee tukemaan liiton entisestään laajaa verkossa tapahtuvaa valtakunnallista ero- ja vertaisryhmätoimintaa.

Kevään ohjelma, kokoontumiset keskiviikkoisin klo 18-20.15:

27.1. Isän oikeudet erossa / Marjo Meriranta, YVPL ry

24.2. Eron ABC / Karoliina Partanen, Asianajotoimisto Forte Oy

24.3. Ero ja tunteet / Laura Nousiainen, YVPL ry

28.4. Välikädessä? Lapset ja nuoret erossa / Piritta Kähkönen & Terhi Rapeli, YVPL ry, VeNyvä-hanke

26.5. Miten saan ääneni kuuluviin perheen asioissa? Markku Iso-Heiko, YVPL ry

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.yvpl.fi, Marjo Meriranta, 0400 441 708 / marjo.meriranta@yvpl.fi