Eron ABC -chat päivystää jälleen maanantaiaamuisin klo 10-11

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on 45-vuotias lastensuojelujärjestö, joka on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se on tiukasti sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Liitto on tuonut yhteishuollon, ajanut lapsen vuoroasumista sekä lapsen elatusapulaskurin. Ne ovat muuttaneet vanhempien erokäytäntöjä lapsiystävällisemmäksi.