Eroriidoista huolimatta isän suhde lapseen pysyy hyvänä

Kun puolisot eroavat, moni isä pelkää menettävänsä yhteyden lapseen. Tutkija Johanna Terävällä on käsissään vanhempien haastatteluaineisto, jossa kuuluu valikoituneen joukon ääni. Isien haastatteluissa oli positiivinen pohjavire: suhde lapseen oli useimmilla hyvä eroriidoista huolimatta. Tutkija myös tietää jo, millaisia neuvoja eronneet isät antaisivat samassa tilanteessa oleville.

Eron jälkeen arki mullistuu: suhde lapsen toiseen vanhempaan muuttuu ja lapsen asioista sopimista voi joutua opettelemaan pitkäänkin. Johanna Terävä on viime viikot lukenut tiiviisti haastatteluaineistoa, jota hän pitää erityisen monipuolisena. Isien näkökulma eron jälkeiseen vanhemmuuteen on edelleen vähän tutkittu aihe, ja sekin nostaa aineiston arvoa.

”Vaatii enemmän töitä ja kutsumista, jotta isät saadaan mukaan tutkimuksiin. Se on kuitenkin minulle erittäin tärkeää, että molempien vanhempien ääni kuuluu”, Terävä sanoo.

Haastattelut on kerätty yhteistyössä Ensi-ja turvakotien liiton kanssa. Haastateltujen isien erosta on aikaa puolesta vuodesta seitsemään vuotta. Kaikilla heillä vanhemmuuteen liittyy erityisiä kipupisteitä, joiden vuoksi he ovat etsiytyneet vanhempien eroryhmään, sanoo Terävä.

Lukemansa jälkeen Terävä sanoo, että eron hetkellä kaikki isät kokivat pelkoa vanhemmuuden menettämisestä.

”Lasten menettämisen pelko ja ikävä, ovat isien mukaan keskeisiä tunteita eron jälkeen, ennen kuin asiat pikkuhiljaa tasaantuvat”, sanoo Terävä.

Tunne on voimakas ja se tulee yllättäen. Se ei ole arkipäiväinen tunne, eivätkä erotilanteessa olevat isät koe saavansa viestiä, että voimakkaan tunteen hallintaan olisi tarjolla apua.

