Erovanhempien ja muiden yhden vanhemman perheiden vertaisryhmät käynnistyvät

Eronneille ja yksin lapsen kanssa alusta asti oleville vanhemmille on tarjolla maksuttomia vertaisryhmiä useilla kymmenillä paikkakunnilla ympäri vuoden. On tärkeää tutustua samassa tilanteessa oleviin perheisiin. Lapset voi ottaa mukaan.

Yhden vanhemman perheiden olohuoneet ovat matalan kynnyksen vertaistukiryhmiä, joita vetää koulutettu vertainen. Vertaisryhmissä tutustuu oman asuinalueen samassa elämäntilanteessa oleviin yhden vanhemman perheisiin ja tietoa ja tukea. Osallistuminen on maksutonta. Ryhmät kokoontuvat mm. perhekeskusten, päiväkotien, seurakuntien tms. toimitiloissa pari kertaa kuukaudessa tai ryhmän toiveiden mukaisesti. Lapsille järjestetään hoito kokoontumisen ajaksi. Kaiken kaikkiaan liiton piirissä toimii noin 60 yksinhuoltajan olohuonetta. Liiton kumppaneina ryhmiä järjestää mm. perhejärjestöt ja seurakunnat. Valtaosa yhden vanhemman perheiden vanhemmista on eronneita tai alusta asti yksin lapsen kanssa eli totaaliyhäreitä.

Liiton aluekoordinaattorit tukevat alueensa vertaisryhmiä mm. koulutusta järjestämällä vapaaehtoisille ryhmänvetäjille:

Uusimaa: Laura Nousiainen 040 774 9660

Länsi-Suomi: Teija Hallbäck-Vainikka 040 541 5294

Pohjois-Suomi: Markku Iso-Heiko 040 754 0026

Itä-Suomi: Marjo Meriranta 0400 441 708

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton vertaisryhmät keväällä 2019:

Hangon yksinhuoltajien vertaistukiryhmä. Lisätiedot saat tästä: inkeri.laaksamo(a)hanko.fi

Helsinki Herttoniemen olohuone kokoontuu parillisten viikkojen lauantaisin klo 16-18 Herttoniemen vanhan puolen leikkipuistossa, Karhutie 11. Vastuuohjaana toimii Erja Kadir. Lisätietoja: vertaistoiminnan koordinattori Riikka Koola 040 6403756, riikka.koola@pienperhe.fi tai YVPL:n Uudenmaan aluekoordinaattoriin Laura Nousiaiseen laura.nousiainen@yvpl.fi tai 040 774 9660. Olohuone on järjestetty yhteistyössä PÄKSY:n, Pienperheyhdistyksen ja Kaapatut Lapset ry:n kanssa.

Helsingin Oulunkylän olohuone kokoontuu parittomien viikkojen tiistaisin klo 17-19 keväällä 15.1.-21.5.2019 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10. Vetäjinä diakoni Terhi Lahdensalo ja perhetyöntekijä Mirva Keski-Vähälä. Lisätietoja: perhetyön diakoni Terhi Lahdensalo:050 365 3987 tai terhi.lahdensalo(at)evl.fi

Yhteistyössä Päksy ry ja Oulunkylän seurakunta.

Helsingin Vuosaaren/Rastilan yhden vanhemman perheiden olohuoneen tapaamiset parittomien viikkojen sunnuntaisin klo 17-19 Haruspuistossa osoitteessa Meri-Rastilan tori 7. Lisätietoja olohuoneen vertaisohjaajalta Kukalta, 050 346 3705 sekä Erja Kadarilta. Yhteistyössä Pienperheyhdistyksen kanssa.

Helsingin Olohuone monikulttuurisille yhden vanhemman perheille tapaa Vallilassa joka kuukauden toinen keskiviikko klo 17.30-19.30. Lisätietoja vertaisohjaajalta Eijalta: eija.tuominen(at)iki.fi.

Helsingin Sateenkaaritreffit

Yhden vanhemman perheiden sateenkaaritreffit ovat kuukauden kolmantena lauantaina klo 15-17

19.1. klo 15-17 Ppy:n tilat, Hämeentie 64,00500 Helsinki

9.2. klo 15-17 Sateenkaariperheiden tilat Hämeentie 29, 7. krs, 00500

Helsinki

16.3. klo 15-17 Ppy:n tilat, Hämeentie 64,00500 Helsinki

6.4. klo 15-17 Sateenkaariperheiden tilat, Hämeentie 29, 7. krs, 00500

Helsinki

11.5. klo 15-17 Ppy:n tilat, Hämeentie 64,00500 Helsinki

Vetäjinä Satu Mustonen ja Emmi Christensen.

Hämeenlinnan Uusperheellisten olohuone kokoontuu joka kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 17.30 – 19.00 Malliksessa, Turuntie 24 A 10. Lisätietoja p. 050 356 5179. Yhden vanhemman perheet ovat tervetulleita mukaan! Yhteistyössä Hämeenlinnan MLL:n kanssa.

Iisalmen Yhden Vanhemman suljettu perheryhmä kokoontuu Lippuniemen srk:n kerhotilassa, Kiviahonkatu 18 joka toinen tiistai klo 16-17.30. Vertaisryhmä on tarkoitettu lähivanhemmille yhdessä lasten kanssa. Kokoontumiset ovat toiminnallisia ja niissä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Riitta Kauhanen, 044 733 5227, riitta.kauhanen@evl.fi

Ilmajoen Yksin- ja yhteishuoltajien olohuone Aurinkoinen kokoontuu MLL:n perhetalossa Aurinkoisessa Könnintie 27 b tiistaisin 15.1., 12.2., 12.3., 9.4. ,7.5. ja 11.6. 2019 klo 17.30-19.30 Olohuone on vertaistukiryhmä, jossa yksin- ja yhteishuoltajat voivat tavata keskustelun ja joskus teemailtojen merkeissä. Tarjoilu on nyyttäriperiaatteella. Lastenhoito on järjestetty. Toiminta on maksutonta ja olet tervetullut muualtakin kuin Ilmajoelta! Tiedustelut: MLL, jturkmen@gmail.com ja diakoniatyö, leena.martikkala@evl.fi.Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeuliiton Ilmajoen osaston sekä Ilmajoen seurakunnan diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Imatran Yhden vanhemman Olkkari kokoontuu kuukausittain Monikulttuurinen toimintakeskus Kipinässä, Asemäentie 6 B, Imatra. Lisätietoa: info@imatrankipina.com tai puhelimitse: +358 50 3543 333

Janakkalan/Turengin olohuone kokoontuu kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.30-19.30 Turengin seurakuntakeskuksen salissa, Juttilantie 2, 14200 Turenki.Kauden viimeinen kokoontuminen 4.12. joulutunnelmissa. Keväällä kokoontumiset: 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6. klo 17.30-19.30 perhekeskuksen tiloissa: Turengin terveysasema, Tapailanpiha 13 B, pääovista sisään. Aloitamme yhteisellä keittoruokailulla klo 17.30-18 .00. Mukana illoissa diakoni Päivi Harju ja Tiina Alakoski seurakunnasta, jolta lisätietoja: 044 7656971.

Järvenpään totaaliyksinhuoltajien äitikahvila kokoontuu Järvenpäässä Kyrölässä, Neilikkakatu 20 joka toinen maanantai (parilliset viikot). Lisätiedot vertaisohjaaja kiia-@hotmail.com tai toiminnanohjaaja Kirsi Örn p.040 315 2101 kirsi.orn(at)jarvenpaa.fi.

Jyväskylässä järjestämme vertaistukitapaamisia totaalisille yksinhuoltajille joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 15-17 2.2.,2.3.,6.4. ja 4.5.Mäki-Matin perhepuiston ylätalossa. Jäsenille ilmainen kahvi+pikkupurtava. Muille 2 euroa.

Lisätietoja: totaaliyharit@gmail.com, p. 040 1488 592, http://totaaliyharit.wixsite.com/totaaliyharit.

Kaapatut Lapset ry

Yhteyshenkilöt:Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen, tarja.raisanen(at)kaapatutlapset.fi, 044 262 6662

Toimistosihteeri Sonja Saikkonen 050 3392 421, toimisto@kaapatutlapset.fi

Toimisto: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki toimisto@kaapatutlapset.fiwww.kaapatutlapset.fi Löydät meidät myös Twitteristä ja Facebookista nimellä Kaapatut Lapset ry. Voit myös liittyä sähköpostilistallemme!

Kaarinan olohuone joka toinen viikko SOS-lapsikylässä parillisten viikkojen torstaisin 25.1.- 17.5. klo 17.30 – 19.00 Luhtikatu 2 A, Kaarina.Ilmoitathan osallistumisestasi lastenhoidon ja iltapalan järjestämiseksi edelliseen tiistaihin klo 18 mennessä sähköpostilla karita.suomi@gmail.com.

Kajaanin totaaliyksinhuoltajien vertaistukiryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.30 -19.30 Kajaanin perheasemalla, Koivukoskenkatu 14, Kajaani. Varaa lastenhoito edellisen viikon keskiviikkona Sonjalta 040 245 1733. Yhteistyössä Totaaliyhärit ry ja Kainuun yksin- ja yhteishuoltajat ry.

Kankaanpään yhden vanhemman perheiden vertaistukiryhmä kokoontuu keväällä ja syksyllä 2018 kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17.30-19.00 päiväkoti petäjäisen Mesimarjat-tilassa jollei toisin mainita. 1.2. Niinisalon laavu, pulkkamäkeä, makkaran paistoa. Loma 1.3. To 5.4. päivän asiat. 3.5. korttipeliä/juttelua, kahvia. Syksyllä kokoonnumme 6.9., 4.10. ja 1.11. Tervetuloa. Lastenhoito järjestetty. vapaaehtoinen maksu. Yhteistyössä MLL:n Kankaanpään alueyhdistyksen kanssa. Lisätietoja: granholm.nina(at)gmail.com puh.040 4144 991.

Keminmaan olohuone seurakunnan Vanhassa Pappilassa, Rantatie 26 C, 94400 Keminmaa joka kuukauden viimeinen maanantai klo 17.30-19.30. Lisätietoa: Seija 040 846 5093.

Kemijärven Yhden Vanhemman perheiden vertaiskahvila kokoontuu Kiehispirtillä, Seminaarinkatu 5, joka torstai alkaen 31.1.2019 klo 17-19. Lisätietoja Markku Iso-Heiko, 040 754 0026 tai Setlementti Tunturilan Askel-hanke, 045 134 8002.

Keravan Yhden vanhemman perheiden vertaistukiryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 18-20 Keravan Me-talon tiloissa Paasikivenkatu 12. Sisäänkäynti kirjaston ovista, hissillä ylös. Olkkarilla on kiertävä vetäjä. Kysy lisää: va. Uudenmaan aluekoordinaattori Laura Nousiainen: 040 774 9660 tai laura.nousiainen@yvpl.fi.

Kokkolan olohuone kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 14.00-16.00 Yhteisöklubi Silta, Rantakatu 6 Chydenian 3. kerros, Hesburgerin yläkerto. Kulku hissillä. Lisätiedot: ksyvp.yhdistysavain.fi, olohuoneen ohjaajat Pauliina, 050 527 1751 tai Nanna 046 955 6375. FB: Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry.

Kuopion Ero-isät-erossa kokoontumiset keväällä 2018 Kuopion Perheentalolla Kauppakeskus Apajassa joka kuukauden toisena tiistaina 8.1.-14.5. välisenä aikana klo 18-20.

Kuopion Eroneuvokahvila, ohjattu vertaisryhmä ero-teemalla 30.1., 27.2., 27.3., 24.4.2019 klo 17-19. Mukana aina eron kokenut vanhempi vertaistukijana sekä työntekijä. Tänä syksynä mahdollisuus myös henkilökohtaiseet erotukihenkilöön! Jos olet eroamassa tai eronnut, ota yhteyttä Riitta Kokkonen p. 044 3697214 tai Marjo Meriranta 0400 441 708. Järjestäjät: YVPL ry Itä-Suomi ja Kuopion Ensikotiyhdistys.

Kuopion yhden vanhemman olkkari kokoontuu Kuopion Perheentalolla kauppakeskus Apajassa. Lisätietoa: kuopionyhsihteeri@gmail.com ja Face­book: Kuopion Seudun Yhden Vanhem­man Perheet ry.

Lahden turinat kuukauden ensimmäisenä torstaina 3.1 - 6.6. 2019 välisenä aikana klo 17.30-19.30 Perhetuvalla, Loviisankatu 14, Lahti. Lisätietoa: Sari Heinonen 040 544 2358.

Laitilan olohuone käynnistyy torstaina 7.2.2019 klo 17.30-19.00 MLL:n Mukulavintissä, Sairaalantie 2, Laitila. Tule paikalle suunnittelemaan, millä tavalla uuden olohuoneen tulisi toimia. Paikalla on myös Yhden Vanhemman Perheiden liiton aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka, 040 541 5294. Hän kertoo mm. kesän tuetuista lomista.

Lisätietoja: Laitilan yhteyshenkilöltä Erikalta puh. 040 537 9121.

Lappeenrannan yhden vanhemman perheiden olkkari kokoontuu parittomien viikkojen lauantaisin klo 10-12 MLL:n Pikku-Tirikassa Armilankatu 33 A. Lisäksi Lappeenrannassa toimii Ensi- ja turvakotien liiton hankkeen alla neuvokahvila Valopilkku, jonne yhden vanhemman perheet ovattervetulleita: http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/neuvokeskus2/vanhemmille/vertaiskahvila-kun-kaipaat-juttu/aukioloajat-valopilkku-lappeenra/

Lohjan olohuoneen kokoontumiset on Moision päiväkoti 2:ssa avoimen päiväkodin tiloissa kuukauden kolmantena keskiviikkona, 20.2.,20.3., 17.4., 15.5., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11. ja 18.12., klo 17.30 – 19.30 osoitteessa Kurjenkatu 12-14. Sisäänkäynti pihan puolelta, sininen ovi. Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Piia Karppinen 040 526 5972.

Mikkelin yhden vanhemman olohuone Viola ry:n tiloissa os. Savilahdenkatu 24. Lisätietoa ja tiedustelut: Marjo Meriranta, 0400 441 708, marjo.meri­ranta(at)yvpl.fi.

Mäntsälän yhden vanhemman perheiden olohuone kokoontuu joka kuukauden viimeinen torstaina klo 16.30-19.00 toukokuuhun asti osoitteessa avoin päiväkoti Metsätonttu, Liedontie 25. Lisätietoa: Johanna Salminen, 044 977 9020 ja mll.mantsala@gmail.com.

Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry

www.osyvp.fi

Pj. 045 873 0010,

oulunseudunyvp.pj(at)gmail.com,

Jäsenasiat oulunseudunyvp(at)gmail.com, Toimisto 044 369 0844, 045 873 0010

Oulun Haukiputaan olohuone, Länsituuli 3, 90830 Haukipudas, kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 30.01., 20.2., 20.03, 30.4., 29.05. klo 16.00-18.00.

Oulun Kaakkurin olohuone, Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8 kerran kuukaudessa, klo 17.30 – 19.00: 16.1., 13.2,. 6.3., 10.4., 8.5. Yhteistyössä Karjasillan seurakunta.

Oulun Linnanmaan olohuone, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7. Kokoontuu joka kuukauden toinen torstai klo.17.30 – 19.30. 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 9.5. Yhteistyössä Tuiran seurakunnan kanssa.

Oulun Maikkula olohuone, Maikkulan päiväkoti, Jättikivenkatu 5, 90240 Oulu joka kuukauden kolmas torstai klo 17.30-19.30. Kokoontumispäivät ovat: 17.01., 21.02., 21.3, 25.4., 23.5., 16.5.

Oulun Nuorten leskien olohuone, Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. Kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 16.00 – 18.00. Kokoontumispäivät ovat:19.08, 16.09, 14.10, 11.11, 16.12. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, ilmoita tarve viikkoa aiemmin: oulunseudunyvp@gmail.com tai 044 3690844.

Oulun Rajakylän olohuone kokoontuukuukauden neljäntenä keskiviikkona: 23.1., 27.2., 27.03, 24.04., 22.05.., klo 17.30-19.30 Tervakukantie 38-40 B 10. Yhteistyössä Oulun kaupungin ja ITU2-hankkeen kanssa.

Raision vertaistukiryhmä yhden vanhemman pikkulapsiperheille kokoontuu joka torstai klo 13.30-15.30 Pappilan perhetalossa, Kirkkoherrankuja 2. Lisätiedot: sari.jokinen(at)evl.fi, 044 716 0391 tai tanja.tulonen(at)raisio.fi, 044 797 1644. Yhteistyössä Raision seurakunnan kanssa.

Rauma Yhden vanhemman perheiden olkkari Nortamon perhekeskuksessa, Cafe’ Tassulassa, Nortamonkatu 30 joka kuukauden neljäntenä maanantaina klo 17.00- 19.00. Lisätietoja: Nooralta 040 867 1300 tai nooraepohjola(at)gmail.com

Riihimäen Yksin- ja yhteishuoltajien Olkkarit jatkuvat Temppelikatu 9 C kerhotilassa kuukauden toisena tiistaina. Kevään 2019 olkkariajat ovat 14.1., 11.2., 11.3., 15.4.ja 13.5. klo 18-19:30. Tunti vanhempien omaa ohjelmaa, lastenhoito järjestetty, iltapa­la. Lastenhoitoa ja iltapalaa varten il­moittaudu viim. saman päivän aamuna, p.050-3237964/ Diakoni Tiina Heiska­nen/sijainen 4.2.alkaen.



Rovaniemi Yhden vanhemman perheiden vertaiskahvila kokoontuu joka toinen tiistai Perhetoimintakeskuksessa (MLL), Pirkkakatu 2, klo 17-19 alkaen to 31.1.2019. Lisätietoja Markku Iso-Heiko, 040 754 0026 tai Mervi Saukkoriipi, 050 313 5225.

Sastamala vertaisryhmä tiedus­telut: 050 314 9044, marja.wiikari(at) evl.fi ja Kirsi 040 5001845. Järjestäjät: Sastamalan seurakunta ja Yhden Van­hemman Perheiden Liitto ry.

Seinäjoen Yksin- ja yhteishuoltajien olohuone Pohjan SRK-koti, Väinölänkatu 4B. Vuoden 2019 kokoon­tumiset kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17:30-19:30. Kevät: 29.1., 19.2., 19.3., 16.4., ja 14.5. Syksy: 17.9., 22.10. ja 19.11. YH-iltojen tarkoituksena on toimia vartaistukiryhmänä. Lastenhoito järjestetty. Pientä purtavaa nyyttärien tapaan. Toiminta on maksutonta ja olet tervetullut muualtakin kuin Seinäjoelta. Yhteyshenkilö diakoni seija.saari@ evl.fi. puh. 050 570 6273. Tapaamiset myös MLL:n perhetalossa, Kivirikossa, Puskantie 36 C. Lisätiedot: elina.heina­maki(a)mll.fi.

Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry

Puheenjohtaja: Tuula Lahtinen

Sihteeri: Maila Valkealaakso

Yhdistyksen puhelinnumero: 0400 741 972 iltaisin klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuisin.

Yhdistyksen sähköposti: tampereyh(at)gmail.com.

Vertaisryhmien ja muiden tapahtumien ajankohdat Yhdistyksen nettisivuilta: tre-yh.vuodatus.net



Tornion olohuone kokoontuu keskiviik­ko-iltaisin klo 17.30-19.30 Perheiden Talolla, Putaankatu 2, Torniossa. Tarjoamme kahvit/ teen/mehua ja pientä purtavaa. Lisätie­toja: Seija: 040 846 5093. Yhteistyössä Tornion Perheiden Talon kanssa.

Turengin/Janakkalan olohuone kokoontuu kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.30-19.30 Turengin seurakuntakeskuksen salissa, Juttilantie 2, 14200 Turenki.Kauden viimeinen kokoontuminen 4.12. joulutunnelmissa. Keväällä kokoontumiset: 8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6. klo 17.30-19.30 perhekeskuksen tiloissa: Turengin terveysasema, Tapailanpiha 13 B, pääovista sisään. Aloitamme yhteisellä keittoruokailulla klo 17.30-18 .00. Mukana illoissa diakoni Päivi Harju ja Tiina Alakoski seurakunnasta, jolta lisätietoja: 044 7656971.

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry

pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. Kristiina Forss 045 121 7430

Lisätietoja yhdistyksen tapahtumista ja vertaisryhmistä: www.turunseudunyksinhuoltajat.com

Turun Kunto-olkkari Lehmusvalkama, Karviaiskatu 7, joka tiistai klo 18 - 20 8.1.- 25.5.2019 Kuntosali, sauna ja uinti. Ilmoittautumiset edelliseen perjantai­hin klo 18 mennessä turunyh@gmail. com. Vetäjänä Tarja Mäkelä. Pihalla on maksuttomia parkkipaikkoja ja bussiyhteys hyvinvointikeskuksen pihalle (Palvelulinja 1 sekä linjat 9, 12 ja 99 läheiselle pysäkille).

Turun Perhetalo Heidekenin vertaistukiryhmä keskiviikkoisin 6.3.,,3.4., 15.5., ja 12.6. 2019 klo 17.-19. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. Ilmoittautumiset edellisenä manantaina: turunyh@gmail.com.

Turun Halisten seurakuntalon olohuone, torstaina 17.1. ja torstaina 14.2. klo 17-19, Gregorius IX:n tie 8, Turku. Helena Aarnivuo/Maarian seurakunta 040 341 7476 ja Päivi Kuusela/Operaatio Ruokakassi ry, 044 239 4984. 14.2. Aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka kertoo tuetuista lomista. Tarjolla aina myös iltapalaa. Mahdollisuus lämmittää omia eväitä.

Åbo Svenska församling ordnarträffar för ensamstående föräldrar och barn lördagar 5.1.,9.2., 16.3. och 13.4.2019. Vi inleder träffarna med gemensam måltid. Anmäl dig senast tisdagen innan till gunilla.lundqvist@evl.fi eller 040 3417 468. Arrangör: Åbo svenska försalming.

Tuusulan yhden vanhemman perheiden olohuone kokoontuu kerran kuukaudessa klo 17.30-19.30.

10.1. seurakuntakeskus, Rykmentintie 34

7.2. Jokelan kirkko, Kouluraitti 11

7.3. seurakuntakeskus, Rykmentintie 34

4.4. Kellokosken seurakuntatalo, Männistöntie 5

25.5. Perheiden retkipäivä Rusutjärven leirikodille. Lisätietoja päivästä kevään aikana.

Lapsille on järjestetty lastenhoito ja iltapala. Lisätietoja: Varhaiskasvatuksen ohjaaja, Katja Manninen-Abbouchi, Tuusulan seurakunta 040 778 9776. Facebook: Tuusulan yhden vanhemman perheen olohuone. Olohuone on keskustelun, vertaistuen ja tiedotuksen kanava. (suljettu ryhmä)

https://www.facebook.com/groups/261840960928856/?fref=ts

Uudenkaupungin olohuone MLL:n tiloissa, Rantakatu 15, Uusikaupunki. Ilmoittautumiset vetäjille; Päivi pama­riini@gmail.com ja Katja makela.katja@ gmail.com.

Vantaan Tikkurilan seurakunta järjestää Torstai­tupa-nimisen vertaistukiryhmän yhden vanhemman perheille ja heidän lap­silleen. Torstaitupa kokoontuu yleensä torstai-iltoina klo 17.30–19.30 Ilolan seurakuntakodilla, Soittajankuja 2, 01390 Vantaa. Tarkemmat tiedot löytyvät Tikkurilan seurakunnan tapahtumaka­lenterista, jossa ilmenee myös ne poik­keukset, jolloin Torstaitupa ei kokoon­nu. http://www.vantaanseurakunnat.fi/ tikkurilan-seurakunta

Aikuisilla on mahdollisuus Torstaituvas­sa keskustella rauhassa omassa tilassaan luottamuksellisuuden ja vaitioloon sitoutuen. Lapsille lastenohjaajat järjes­tävät omaa toimintaa. Pientä iltapalaa tarjotaan, 2e/perhe (kolikkolippaaseen). Toiminnasta vastaa Tikkurilan srk diako­niatyö, Meiju Riihelä p 040 509 7305.

Vantaan Rekolan seurakunnan yhden vanhem­man perheet kokoontuu Asolan seura­kuntatalolla osoitteessa Asolantie 6 joka kuukauden toinen torstai klo 17.30. Yhteyshenkilönä perhetyön diakoni Siru Rantanen, p. 050 342 6155.

Vantaankosken seurakunnan YH-olohuone kokoontuu perjantaisin klo 17-20 Vantaanlaakson kerhotilassa,pienen ostarin yläkerrassa,Naapurinkuja 2. Vuoden 2019 ensimmäinen kerta keväällä on 11.1.2019. Lisätietoja saa Ritva-Leenalta, 050 358 9217 tai ritvaleenatuuli(at)hotmail.com.

Varkauden olohuone Lisätietoja: 0400 441 708 Marjo Meriranta sekä Facebook: Varkauden yhden vanhemman perheet ja 044 018 8220.

Kts lisää ryhmiä osoitteessa: www.yvpl.fi/Jäsenyhdistykset ja niiden toiminta

http://www.eriparivanhemmat.net/keskustelu