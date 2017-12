ERTO: Eläinhoitajille palkankorotus 1.1.2018

Toimihenkilöliitto ERTO ry on yksityisen alan vahva asiantuntija ja ammattijärjestö, joka tuottaa hyötyä jäsenilleen. Kehitämme yhteistyössä parempaa työelämää sekä tulevaisuuden yhteiskuntaa. Teemme työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.

Erityistoimihenkilöt ET ry on yksi ERTOn kuudesta jäsenyhdistyksestä. ERTOn 16 000 jäsentä työskentelee mm. logistiikka-alalla, markkinointiviestinnässä, digimedian parissa, sosiaali- ja terveysalalla, taloushallinnossa, tietotekniikan palvelualalla, optisella alalla, järjestöissä ja vapaa-ajan ammateissa sekä muilla erityisaloilla. ERTO on osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta.