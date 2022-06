Esa Eloranta vahvistamaan kalliorakentamiseen erikoistuneen JIITEE Työt Oy:n hallitusta

“Olemme ylpeitä siitä, että saamme Esa Elorannan kaltaisen kokeneen ja osaavan rakennusalan vaikuttajan vahvistamaan JIITEE Työt Oy:n hallitusta. Esa on tunnettu joukkuepelaaja, jolla on taito kehittää yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön osaamista yhdessä yhtiön muun johdon kanssa. Hallituksemme puheenjohtajana hän pääsee luotsaamaan tavoitteellisesti kasvunälkäistä yritystämme”, sanoo JIITEE Työt Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Janne Juntunen.

Kalliorakentamiseen erikoistunut JIITEE Työt Oy hankki vastikään maanalaisiin louhintatöihin erikoistuneen Pohjolan Kalliotyö Oy:n koko osakekannan. Uudistunut JIITEE Työt on ainoa kalliorakentamiseen ja maanalaiseen louhintaan ja lujitustöihin keskittynyt yritys Suomessa, joka toimii omilla työkoneilla ja omilla työntekijöillä. Yritys toimii kaikkialla Suomessa ja Ruotsissa.

“Astun innolla tehtävääni uudistuneen JIITEE Työt Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimintamalli on kiinnostava ja sen henkilöstö on osaavaa. Kaikki tämä antaa vahvan kilpailuedun tehdä hyvää laatua kustannustehokkaasti. Minusta on kiinnostavaa päästä kehittämään yhtiötä tavoitteellisesti yhdessä muiden kanssa. Tunnen Jannen ja muut yhtiön taustavaikuttajat ja minulla on vahva usko JIITEE:n menestykseen”, sanoo rakennusneuvos Esa Eloranta.

Rakennusneuvos Esa Eloranta on yksi kouvolalaisen rakennusalan yrityksen Jatke Oy:n perustajista. Hän toimi Jatke-konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajan aina vuoden 2021 kevääseen asti.

Suomessa ja Ruotsissa toimiva JIITEE Työt Oy on perustettu vuonna 2011 ja sen liikevaihto oli viime vuonna 19 miljoonaa euroa.