Esa Neuvonen aloittaa perheyhtiö Pohjola Rakennus Oy Suomen toimitusjohtajana 1.1.2022

Kannelmäen Sävelkortteliin uusia koteja – Pohjola Rakennus käynnisti Asunto Oy Helsingin Tahdin rakentamisen 23.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Kannelmäen Sävelkorttelin seuraavan asuntokohteensa rakentamisen. Alueelle nouseva Asunto Oy Helsingin Tahti on myös saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu. Tahti on järjestyksessään kuudes Sävelkortteliin nouseva asuinrakennus.