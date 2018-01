Esbo deltar på Educa-mässan med mångsidigt program

Kaupungin apurahakirjailijan Ilkka Auerin kauden päätös- ja Ex Libriksen julkistamisjuhla 15.1.2018 15:41 | Tiedote

Tapiolan kirjaston järjestämä Ex Libris-kilpailu, jossa tuli tehdä kirjailija Ilkka Auerille oma Ex Libris, on päättynyt. Voittajia sekä kirjailija Ilkka Auerin Espoon kaupungilla päättynyttä taiteilijavuotta juhlitaan 23.1.2018 Tapiolan kirjastossa klo 13-15. Ohjelmassa on palkinnonjaon lisäksi lyhyitä puheita, pientä purtavaa ja musiikkia. Voittajatyöt ovat nähtävillä tilaisuudessa.