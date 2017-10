Esbo i inbördeskriget -satsningen är ett fönster till händelserna för hundra år sedan

Esbo stadsmuseum påbörjade ett projekt kring inbördeskriget i Esbo som ett led i firandet av Finlands jubileumsår. Projektet samlade in esbominnen från tiden 1917-1918 i både arkiv och museer, samt av tog del av många esbobors egna familjehistorier. Nu har projektet resulterat i en utställning, tjänster och en publikation.

”Fantastiskt att det fanns så mycket material att hitta om inbördeskriget – det har överträffat de förväntningar vi hade när vi påbörjade projektet. Det har också varit insiktsfullt att se hur omfattande och långtgående följder inbördeskriget hade. Ämnet är även aktuellt i nutiden, det är lätt att dra paralleller till de nyheter vi läser om i media varje dag.” säger intendent Tomi Heikkilä som är ledare för utställningsprojektet.

Utställningen Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget öppnar 1.11.2017

I utställningen möter vi esbobor som levde här för hundra år sedan och lär känna deras livsöden, utan att glömma bort ämnets betydelse i nutiden. Utställningen tar upp frågor som: Hur syntes de politiska svallningarna innan krigets utbrott? Vad hände i Esbo under kriget? Och hur fortsatte livet efter allt som hänt? Vi får höra berättelser av dem som var med – både röda och vita – och berättelserna visar att livet alltid är mer mångbottnat än det ser ut på håll.

Inbördeskrig som fenomen i utställningens program

I samband med utställningen ordnas guidningar och verkstäder för besökare från 10-åringar till seniorer. Under våren 2018 ordnas en föreläsningsserie som tar upp frågor om inbördeskrig från många olika perspektiv. Föreläsarna är specialister på sina egna områden och öppnar inbördeskrigens mångfacetterade fenomen för oss. Under sommaren 2018 erbjuds guidningar till inbördeskrigets platser ute i terrängen och temaguidnigar som belyser Glims gårdsmuseums och Villamuseet Villa Rulludds kopplingar till händelserna 1918. I KAMUs aula visas pop-up utställningar som kommenterar inbördeskrigets händelser från ett nutidsperspektiv. Inom ramen för projektet har museet även producerat en mobilguidning i Alberga som presenterar de platser där strider utkämpades 1918. Förutom detta kommer en antologi om Esbo i inbördeskriget att ges ut under början av år 1918.

Tillsammans – enligt temat för Finlands jubileumsår

Esbo stadsmuseums inbördeskrigsprojekt har förverkligats tillsammans med lokala och nationella aktörer. Bland de viktigaste samarbetsparterna vill museet lyfta fram lokala ungdomar. I samarbete med Olars och Södra Hagalunds finska gymnasier har museet skräddarsytt en arkivpedagogisk pilotverkstad, där ungdomarna får bekanta sig med historieforskning, och lär sig att gestalta historien mångfacetterat och med hjälp av ursprungliga källor. Tillsammans med Esbo stads ungdomstjänster ordnas dramaverkstäder där de unga får arbeta med de tankar, känslor och berättelser som fanns i bakgrunden då det finska samhället splittrades för hundra år sedan. Verkstäderna leds av klassläraren och dramapedagogen Jori Pitkänen. Museet har också samarbetat med den lokala föreningen Leppävaara-seura ry och många andra kulturorganisationer som t.ex. Helinä Rautavaara -museet, Suomalaisen kirjallisuuden seura och Svenska litteratursällskapet.

Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget

1.11.2017-21.10.2018

KAMU, Utställningscentret WeeGee

Flitarvägen 5, 02100 Espoo

Öppet ti, to 11-18, ons, fre 11-19, lö-sö 11-17

www.espoonkaupunginmuseo.fi