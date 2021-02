Esikon päiväkodin kolme työntekijää karanteeniin

Yksi koronapositiiviseksi todettu henkilö on vieraillut lyhyesti päiväkoti Esikossa 1.-5.2. aamuisin. Mahdollisia altistuneita on kolme, joista kaikki ovat päiväkodin työntekijöitä.

– Esikon päiväkodin henkilökuntaa sekä kaikkia päiväkodin lasten huoltajia on tiedotettu tapahtuneesta. Toiminta jatkuu normaalisti, päiväkotiryhmiä tullaan yhdistämään, kertoo päiväkodinjohtaja Annele Sillanpää.

Lapsia ja mahdollisesti paikalla olleita vanhempia ei aseteta karanteeniin tässä vaiheessa.

Varhaiskasvatusyksikön sisätiloissa vieraileville henkilöille on maskisuositus voimassa 31.3.2021 saakka. Näin ollen myös huoltajien on edelleen suositeltavaa käyttää kasvomaskia lasta tuotaessa ja hakiessa, mikäli he tulevat sisätiloihin.