Esimiehelle ehdollista vankeutta kahden nuoren työntekijän seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Tilanne vakava Oulussa ja Kallion kuntayhtymän alueella 8.12.2020 16:41:54 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 8.12.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on vakava erityisesti Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja Alavieskan kunnissa sekä Oulun seudulla. Koko Pohjois-Pohjanmaan alue on edelleen korkeimmassa tartuntataudin vaiheessa, eli leviämisvaiheessa. Kainuussa kiihtymisvaiheen toimenpiteissä on onnistuttu hyvin. Kokous kuuli STM:n viestintäjohtaja Vivikka Richtin katsauksen rokoteviestinnän yhteensovittamisesta ja kriisitietoisuuden vahvistamisesta.