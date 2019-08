Esimiesten perehdytyksessä tulee ottaa huomioon psykososiaalinen kuormitus

Esimiehet tarvitsevat perehdytystä ja tukea psykososiaalisen kuormituksen hallintaan työssä. Asia nousi esille, kun Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Seija Moilanen haastatteli lähes sata esimiestä. Työturvallisuuskeskus on tuottanut esimiesten tueksi aineistoa psykososiaalisesta kuormituksesta.

- Monet haastateltavat kokivat saamansa perehdytyksen vaillinaiseksi. He olivat epävarmoja siitä, mitä esimiehen tulisi tietää ja osata psykososiaalisesta kuormituksesta työssä. Vahvasti nousi esille myös se, miten esimiehenä voi tunnistaa ja ottaa puheeksi työkuormitusta, sanoo Moilanen.



Työturvallisuuskeskus on julkaissut ”Mitä varhemmin, sen parempi” -aineiston. Siihen sisältyy video ja tietolehti, jotka auttavat esimiestä ottamaan työkuormituksen puheeksi työntekijän kanssa. Lisäksi aineistoon on koottu ne asiat, jotka tulisi sisällyttää esimiesten perehdyttämiseen psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa.

- Työturvallisuuskeskus myös tarjoaa loka-marraskuussa maksuttomia aamukahvitilaisuuksia, joiden aiheena on esimiehen rooli psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa, sanoo Moilanen.



Moilanen haastatteli talven 2018–2019 aikana lähes sata esimiestehtävässä toimivaa henkilöä siitä, millaista tukea he toivoisivat esimiesroolissaan psykososiaalisen kuormituksen hallintaan liittyen. Haastattelut liittyvät Työturvallisuuskeskuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda työpaikoille palvelukonsepti psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Psykososiaalinen kuormitus on yksi Työturvallisuuskeskuksen strategisista teemoista vuosina 2018–2022.

Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat organisaation ja työyhteisön toimintaan, työn sisältöön ja luonteeseen sekä työjärjestelyihin liittyviä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti työntekijään. Niitä ovat esimerkiksi usein toistuvat keskeytykset työssä, huono työkäyttäytyminen, epäselvät tavoitteet työssä, liika työn määrä ja yhteistyöongelmat.

