Espanjan poliittinen sanasto uudistui vuoden 1931 reformeissa

MA Francisco Bellidon väitöstutkimustarkastelee Espanjan parlamentissa aikaansaatuja käsitteellisiä muutoksia, jotka uudistivat maan poliittista sanastoa. Perustuslakia koskeva keskustelu käytiin elokuusta joulukuuhun vuonna 1931, ja se loi ensimmäisen perustan demokratialle 1900-luvun Espanjassa.

Tasavaltalaisen hallitusmuodon rakentamiseen pyrkineet kansanedustajat muotoilivat demokraattisen perustuslain, mutta myös uuden poliittisen sanaston. Sillä oli valtava vaikutus monien poliittisten käsitteiden kehitykseen. Niitä ovat esimerkiksi valtio, reformi, vallankumous, suvereniteetti, omantunnonvapaus ja omistusoikeudet.

Espanjalaiset kansanedustajat uudistivat kansallista politiikan kieltä tuomalla siihen demokratian sanastoa, joka sanallisti tasavaltalaisten odotukset ja toiveet täsmällisemmiksi vaatimuksiksi: valtion ja hallinnon uudelleen rakentaminen, maatalousreformi, paremmat työehdot työläisille, ja kaikille yhteinen kansakoulutasoinen opetus.

Parlamentin kiistely valtion taloudellisista ja hallinnollisista mahdollisuuksista näiden uudistusten edistämiseen johti puolueiden erimielisyyteen, mutta toisaalta lisäsi kansanedustajien argumenttien kirjoa ja omaperäisyyttä. Parlamenttisalissa pidettiin perustelevia puheita ja annettiin improvisoituja ja vakuuttavia vastauksia poliittisille kilpailijoille perustuslakihankkeen tiimoilta. Kansanedustajien esiintymisissä näkyivät sekä oppineisuus että ideologinen moninaisuus.

Keskustelun teemat vaihtelivat retoriikasta julkisoikeuteen, poliittisen ajattelun historiaan ja politiikan teoriaan. Yhdessä ne muovasivat uuden poliittisen järjestelmän perustaa ja valottivat parlamentaarisen sanaston käsitteellisiä muutoksia. Bellido on valinnut tutkimukseensa viisi keskeistä debattia, jotka koskevat valtiota, sosiaalisten oikeuksien tunnustamista, niin sanottua uskontokysymystä, omistusoikeuksia ja presidentin virkaa.

MA Francisco J. Bellidon politiikan väitöskirjan "The Spanish Constitutional Debate of 1931: A Study in the Conceptual Innovation of Parliamentary Politics" tarkastustilaisuus pidetään 17.12.2020 alkaen klo 12.00.

