Espanjan ykkösdekkaristin uutuudessa Amaia Salazar ratkoo perhemurhia hurrikaani Katrinan aikaan

Espanjalaisen Navarran poliisin nuori konstaapeli Amaia Salazar osallistuu vuonna 2005 FBI:n koulutukseen Yhdysvalloissa ja saa eteensä todellisen rikoksen: säveltäjäksi kutsuttu sarjamurhaaja tappaa perheitä luonnonkatastrofien aikaan ja jättää jälkeensä tarkasti lavastetunrikosnäyttämön. Mieskollegoidensa auktoriteettia uhmaava Amaia lähtee FBI:n mukaan hurrikaani Katrinaan valmistautuvaan New Orleansiin tehtävänään löytää uhriprofiiliin sopiva perhe ennen kuin on liian myöhäistä. Samalla puhelu Amaian kotiseuduilta nostaa pintaan lapsuuden traumat. Mitä Amaialle tapahtui nuorena tyttönä?

Sydämen pohjoispuoli on koukuttava yhdistelmä murhamysteeriä, hyytävää rikostutkintaa, kiehtovaa mytologiaa ja vahvaa psykologista perhekuvausta. Romaani sijoittuu huippusuositun Baskimaan murhat -trilogian tapahtumia edeltävään aikaan ja on sarjan itsenäinen esiosa.

Dolores Redondo (s. 1969) on noussut espanjalaisen jännityskirjallisuuden ykkösnimeksi. Oikeustiedettä opiskellut Redondo asuu Ribera de Navarrassa. Hänen noir-henkisiä jännitysromaaneja luetaan lähes 40 kielellä ympäri maailmaa, ja niitä on myyty yksin Espanjassa yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Hänen kirjojaan on myös sovitettu elokuviksi. Sydämen pohjoispuoli nousi Espanjan bestseller-listan kärkeen heti julkaisun jälkeen ja myi huimat 45 000 kappaletta 3 viikossa.