Espoo ei hyväksy työntekijöiden hyväksikäyttöä

Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote heinäkuu 2020 3.7.2020 12:06:17 EEST | Tiedote

Espoon uusin väestörakennejulkaisu on valmistunut. Espoon väestö oli vuoden 2020 toukokuun lopussa ennakkotietojen mukaan 290 870 asukasta. Kesäkuun toisella viikolla lähes 23 500 työtöntä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Taskutilasto 2020 on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.