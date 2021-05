Espoo ja Tampere valmistelevat koulujen päättäjäispäivään livestriimitapahtumaa – tähtenä Tuure Boelius

Jaa

Koulujen päättäjäispäivänä, lauantaina 5.6.2021, juhlistetaan kesän alkua 182 km Apart – Summer Edition -livestriimitapahtumalla. Nuorille suunnatun tapahtuman pääesiintyjänä nähdään Tuure Boelius.

182 km Apart – Summer Edition on jatkoa syksyn 2020 lähetykselle, jonka pääesiintyjänä nähtiin Suomen suosituin räppäri Gettomasa. Kesän alkua juhlistavan Summer Editionin pääesiintyjäksi astelee vuorostaan superpositiivinen ja energinen poppari Tuure Boelius. Illan aikana lähetyksessä nähdään myös Espoon MaxVol -musiikkitoiminnassa mukana oleva pop duo Fin&Fil sekä tamperelainen progressiivinen metalliyhtye External. Lähetyksen chatissa katsojat voivat osallistua nuorten toteuttamaan Espoo vs. Manse -tietovisailuun.

Livestriimi on nähtävissä osoitteessa youtube.com/nuortentamperefi lauantaina 5.6.2021 klo 19 alkaen. Keikat taltioidaan ja ne ovat livestriimin jälkeen nähtävissä sekä Espoon että Tampereen nuorisopalvelujen YouTube-kanavilla kahden viikon ajan.