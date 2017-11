Espoo juhlii satavuotiasta Suomea sadalla kestävän kehityksen sitoumuksella

Avaruusasema WeeGee – elämysmatka taivaallisiin maisemiin 6.11.2017 14:36 | Tiedote

NÄYTTELY STUDIO SUUROSESSA 21.11.2017–2.4.2018 Vapaa pääsy Syyskaudella Suomea kiertänyt Suomi 100 -satelliitin Avaruusrekka esitteli maapalloa ja avaruutta sekä niiden sykähdyttäviä maisemia monin tavoin. Kiertueen päätyttyä rekkaan rakennettu multimediamasiina siirretään WeeGeen Studio Suuroseen. Näyttelykeskuksen omalla avaruusasemalla katsoja voi nähdä maapallon kuten astronautit ja päästä kokemaan avaruutta myös itse. Tämän lähemmäksi avaruutta et Maan päällä pääse! Esillä on myös Suomi 100 -satelliitin ja muiden suomalaissatelliittien täysikokoisia mallikappaleita sekä Avaruusrekan kiertueen aikana yleisön rakentama ”rekkasatelliitti”, joka lähtee juuri ennen näyttelyn avautumista käymään stratosfäärissä – siis lähes avaruudessa. Sisällön suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa tiedetoimittaja Jari Mäkinen yhteistyössä mm. Aalto-yliopiston, Ursan, Espoon kaupungin ja Euroopan avaruusopetusresurssitoimisto ESEROn kanssa. Näyttelyelementit on toteuttanut arkkitehti Pekka Kouhia. N