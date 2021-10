Espoo keskeyttää Moderna-rokotteen antamisen alle 30-vuotiaille miehille

Kyseessä on varotoimenpide kohonneen sydänlihastulehdusriskin vuoksi. Vaikka sydänlihastulehduksen riski tiedetään tutkimusten ja seurannan ansiosta hyvin pieneksi ja taudinkuva pääosin lieväksi, keskeytetään rokotukset tämän ryhmän osalta heti.

Jos olet alle 30-vuotias mies ja saanut ensimmäisen annoksen Modernan rokotteella, voit saada tehosteannoksen Pfizer-BioNTech Comirnaty mRNA-rokotteella Ison Omenan rokotepisteeltä sekä pop up -rokotuspisteiltä.

Ison Omenan rokotuspiste on auki ilman ajanvarausta arkisin klo 9.30–11.30 ja 12.15–15.00. Voit myös varata ajan sähköisessä ajanvarauksessa koronarokotusaika.fi tai soittamalla Espoon koronarokotusten ajanvarausnumeroon 09 816 34800 (ma-pe klo 8–18).

Ilman ajanvarausta rokotuksia saa tällä viikolla myös:

Sellon kirjasto torstaina klo 10–18

Entressen kirjasto perjantaina klo 10–18

Kivenlahden asukastila Kivenkolo perjantaina klo 10–15

Espoossa on rokotettu Modernan rokotteella kouluissa sekä pop up -rokotuspisteillä. Tästä päivästä alkaen pop up -pisteillä on mahdollista saada myös Comirnaty-rokotetta.