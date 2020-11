Espoo mukana maailman johtavien ilmastokaupunkien listalla

Koronatartuntoja Espoon nuorisotiloissa – vähänkään oireilevia kehotetaan hakeutumaan koronatestiin 5.11.2020 13:04:11 EET | Tiedote

Espoossa Järvenperän, Kirkkojärven, Leppävaaran ja Suvelan nuorisotiloissa on viime ja tällä viikolla oleskellut useita koronavirukseen sairastuneita. Jo seitsemällä on todettu laboratoriotestin perusteella koronatartunta. Lisäksi oireilevia on hakeutunut testeihin, joiden tulokset eivät ole vielä selvillä.