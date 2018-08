Espoo-päivän jättimäinen Kudekuutio -tekstiilitaideteos nousee Espoon Tapiolaan

Tekstiilitaiteilija Greta Muurin suunnittelema ja yhdessä kaupunkilaisten kanssa toteuttama jättimäinen Kudekuutio -tekstiilitaideteos nousee Tapiolan Kulttuuriaukiolle Espoo-päiväksi. Teoksen pystyttäminen alkaa tiistaina 21.8. ja avajaisia vietetään perjantaina 24.8. klo 10.

Kudekuutio -teos on tekstiilitaiteilija Greta Muurin ensimmäinen iso yhteisötaideprojekti. Espoon kaupungin ammattitaiteilijan työskentelyapurahan saanut Muuri käyttää töissään pelkästään kierrätysmateriaaleja. Espoo-päiväksi nouseva Kudekuutio -teos on syntynyt käytöstä hylätyistä t-paidoista. Kuutio koostuu lähes 100 000:sta metalliverkkoon solmitusta trikookudepalasta.

Ryijyseinäkkeitä on työstetty elokuun ajan työpajoissa espoolaisissa palvelukeskuksissa, kirjastoissa ja kouluissa, joissa Muuri on itsekin ollut vetämässä työpajoja. Teoksen tekemiseen on jo nyt osallistunut satoja ihmisiä.

”Lasten kanssa on ollut mukava työskennellä. Olen tavannut monia hauskoja tyyppejä. Lapset ovat olleet ahkeria ja ottaneet projektin hienosti vastaan”, Muuri sanoo ja toivoo voivansa jatkaa yhteisötaiteen tekemistä kaupunkilaisten kanssa. ”Yhdessä tekeminen on kiinnostavaa ja hyvä vastapaino yksintyöskentelylle.”

Kuution sivut ovat kooltaan 4x4 metriä. Muuri kutsuu kaikki kaupunkilaiset tutustumaan ainutlaatuiseen ryijytilaan: ”Värikkään ryijykuution sisältä pääsee kurkistelemaan Tapiolaa ja kokemaan ryijyn myös sisältäpäin.”

Kudekuutio

24.-25.8.

Avajaiset klo 10

Paikka: Tapiolan Kulttuuriaukio

Osoite: Kulttuuriaukio 2

Espoo-päivää vietetään elokuun viimeisenä viikonloppuna, perjantaina ja lauantaina 24.-25.8. Ohjelmassa on yli 170 kaikille avointa ja maksutonta tapahtumaa ja elämystä.

Tekstiilitaideteoksen koordinaatiosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo.