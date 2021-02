ESPOO SAA UUDEN TUNNELMALLISEN RAVINTOLAN – VILLA LILLA AUKEAA PÄÄSIÄISEN JÄLKEEN LEPPÄVAARAAN

Legendaarisen ravintola Murun uusi Villa Lilla tarjoaa espoolaisille herkullista ruokaa, loistavia viinejä ja lämpimän ystävällistä palvelua kupariseppä Hätisen satavuotiaan huvilan ainutlaatuisessa miljöössä.

Espooseen aukeaa pääsiäisenä uusi ja Espoossa myös uudenlainen ravintola. Leppävaarassa, tarkemmin sanoen Vallikallion alueella sijaitseva Villa Lilla on supersuositun helsinkiläisen ravintola Murun omistajien uusi hanke.

”Haluamme tarjota ruokaa, joka meistä on hyvää, ja viinejä, joista itse pidämme, lämpimällä ja ystävällisellä tavalla, josta vieraamme tykkäävät”, ravintoloitsija Samuil Angelov kuvaa Villa Lillan perusideaa.

”Ajatus on, että Villa Lillasta saa ruokaa, jota ei itse tule kotona tehdyksi mutta joka maistuu koko perheelle vauvasta vaariin.”

Ravintola tarjoaa maanantaista perjantaihin lounasta. Lauantaisin on tarjolla brunssi, ja torstaista lauantaihin Villa Lillaan pääsee myös illalliselle. Tarkoitus on avata pääsiäisen jälkeen.

Angelovin mukaan Muru haluaa tuoda Helsingin keskustasta tuttujen ravintoloitsijavetoisten erinomaista ruokaa tarjoavien bistrojen makuja ja henkeä muuallekin kuin aivan pääkaupungin ytimeen. Kun Leppävaarasta vielä löytyi hieno tila ravintolalle, päätös oli helppo tehdä.

”Talon nimi on alun pitäen ollut Villa Ylänne. Sen on rakennuttanut kupariseppä Mauno Hätinen itselleen vähän yli sata vuotta sitten. Perimätiedon mukaan Hätinen oli Helsingin rautatieaseman kattoa tehdessään tutustunut arkkitehti Eliel Saariseen, joka sitten olisi suunnitellut Hätiselle huvilan Leppävaaraan. Virallista varmuutta tästä ei kuitenkaan ole, mutta Saarisen suosima kansallisromanttinen tyyli on hyvin esillä huvilassakin”, Angelov kertoo.

Osoitteessa Laturinkuja 10 sijaitsevassa rakennuksessa on aiemmin toiminut Peroba Cafe, joten paikka on ravintolanakin tuttu jo ainakin leppävaaralaisille.

Murulaisille Villa Lillan avaaminen on uusi aluevaltaus, sillä yhtiön aiemmat ravintolat sijaitsevat Helsingissä.

”Joku ehkä kysyy, olemmeko hulluja, kun avaamme ravintolan korona-aikana. Meillä on Murussa sellainen henki, että ennemmin kannattaa tehdä kuin olla tekemättä. Nyt on ihan yhtä hyvä tai huono aika avata uusi paikka kuin joskus muulloin”, Angelov toteaa.

Samuil Angelov sekä Henri Alén ja Timo Linnamäki omistavat ennestään ravintolat Murun ja Pastiksen, Sue-Ellenin, Fiasco? by Ultiman ja Muru Winesin.

Kolmikko on myös pääomistajina ravintola Finnjävelissä sekä Muru Babyssä.

