Espoo seuraa tiiviisti koronatilannetta

”Seuraamme Espoon valmiusryhmässä päivittäin koronatilanteen kehittymistä. Olemme myös valmistautuneet monin toimenpitein ehkäisemään koronatartuntojen kasvua sekä tehostamaan näytteidenottoa ja suojautumista valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoossa on 26.8. mennessä havaittu 1 054 koronatartuntaa. Tartuntojen määrä kasvoi edellisestä päivästä viidellä. Kouluissa on havaittu muutama toisistaan erillinen tartunta, minkä takia pari sataa oppilasta ja henkilökunnan jäsentä on karanteenissa. Myös Omnia on tiedottanut tartuntatapauksista opiskelun käynnistyttyä.​

Tartuntatilanteen vuoksi ylioppilaiden lähijuhlia 29.8. ei järjestetä Espoossa. Lukioiden 3. vuosikurssin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1.9. alkaen noin kolmeksi viikoksi. Näillä järjestelyillä halutaan turvata myös syksyn ylioppilaskirjoitusten onnistuminen. Etäopiskelussa tai karanteenissa olevien lukiolaisten ja koululaisten ruokailusta huolehditaan lounaspaketein. Mikäli opiskelijalla/oppilaalla on erityisruokavalio, jota ei voi toteuttaa lounaspaketin avulla, on heillä mahdollisuus ruokailla omalla koululla. Lisätietoa saa omalta lukiolta tai koululta.

Varhaiskasvatus toimii normaalisti, mutta avointen päiväkotien toiminta on keskeytetty toistaiseksi. Asukaspuistot ovat toiminnassa poikkeusjärjestelyin. Kerhot käynnistyvät varovaisuutta noudattaen.​

Liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä kulttuurin palveluissa toimitaan valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota riittäviin etäisyyksiin ja hygieniaan. Koulut tarjoavat liikuntasalinsa iltakäyttöön.

​Puhelinpalveluita ja näytteenottoa tehostettu

Espoon omien terveysasemien ajanvarausnumerossa ja koronalinjalla olevaa ruuhkaa puretaan ostamalla palveluita 27.8. alkaen. Puhelumäärä on nyt huomattavasti suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Takaisinsoittopalvelussa on tällä hetkellä kahden päivän viive.

Koronan näytteenottopaikkojen määrää on lisätty. Nyt näytteenottoaikoja saa jopa samalle päivälle. Tarvittaessa näytteenottokapasiteettia vahvistetaan. HUSLABin tekemässä koronanäytteiden analysoinnissa on kuitenkin edelleen ruuhkaa

Omaolo-koronaoirearvion päivitetty versio otetaan käyttöön 27.8. Kuntalainen saa kiireellisyysluokan perusteella asiakasohjauksen. Digitaalinen ja täysin sähköinen näytteenoton ajanvaraus saadaan käyttöön syyskuun alussa yhteistyössä HUS:n ja SoteDigin kanssa.​ Koronavilkku-jäljityssovellus otetaan käyttöön kansallisesti 1.9.

Vähävaraisten maskeja jaettu runsaasti

Vähävaraisille tarkoitettuja kasvomaskeja jaetaan sosiaalitoimistossa ja järjestöjen toimipisteissä. Kalajärvellä jakelu käynnistyi 26.8.

Havaintojen mukaan joukkoliikenteessä edelleen liian harva matkustaja käyttää suojamaskeja. Maskien käytöstä viestitään yhteistyössä HSL:n kanssa.

Hankintapalvelut on huolehtinut siitä, että Espoossa riittää maskeja ja muita suojavarusteita.

Kaupungin henkilöstö työskentelee etänä tai annettujen suojausohjeiden mukaisesti. Kokoukset ja tapaamiset hoidetaan virtuaalisesti. Ulkomaanmatkoja ei tehdä.

Noudata ohjeita!

Espoo-päivää vietetään 28.-29.8. turvallisesti pääosin virtuaalisesti ja omatoimisin tutustumisin. Pienimuotoisissa lähitapahtumissa noudatetaan 1-2 metrin turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa. Lähitapahtumiin saa osallistua vain terveenä ja oireettomana.

”Koronan vastaisiin toimiin tarvitaan meitä kaikkia. On tärkeää, että meistä jokainen huolehtii turvaväleistä ja käsienpesusta, käyttää maskia joukkoliikenteessä, pysyy sairaana kotona ja noudattaa tarkasti karanteeniohjeita silloin, kun tartuntatautilääkäri on karanteenin määrännyt. Näin estämme taudin leviämistä”, Mäkelä vetoaa.

Lisätietoja:

Valmiusryhmän tilannekuvaraportit: https://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Valmiusryhman_tilannekuvaraportit(178808)