Espoo sisällissodassa -hanke avaa ikkunan sadan vuoden takaisiin tapahtumiin

Espoon kaupunginmuseo käynnisti osana Suomi100-juhlavuotta Espoo sisällissodassa -hankkeen. Hankkeessa kartutettiin sadan vuoden takaisia muistoja Espoosta tutkimalla muiden suomalaisten museoiden ja arkistojen sisällissotamateriaalia sekä järjestämällä tiedonkeruun aiheesta kuntalaisille. Hankkeen tuloksena syntyy näyttely, palveluita ja julkaisu.

”Hankkeen myötä on ollut hienoa huomata, miten paljon uutta tietoa olemme saaneet sisällissodasta. On ollut merkityksellisistä huomata, miten laajat vaikutukset sisällissodalla oli yhteiskuntaan sata vuotta sitten ja pitkälle sen jälkeen. Aihe on erittäin ajankohtainen, kun sitä vertaa niihin uutisiin, joita saamme mediasta lukea päivittäin.” kertoo sisällissota-hankkeen näyttelyprojektia vetävä intendentti Tomi Heikkilä.

Särkynyt elämä - Espoo sisällissodassa -näyttely avautuu 1.11.2017

Näyttely pureutuu espoolaisten kohtaloihin sisällissodassa sata vuotta sitten unohtamatta aiheen merkitystä nykypäivänä. Näyttelyssä pohditaan, miten sisällissotaa edeltävä poliittinen kuohunta näkyi Espoossa? Mitä Espoossa tapahtui sodan aikana? Entä miten elämä jatkui sodan jälkeen? Aikalaiskertomukset ja tarinat valottavat kokemuksia niin punaisten kuin valkoistenkin puolella – ja osoittavat, että elämä on aina huomattavasti monisävyisempää kuin etäämpää tarkasteltuna luulisi.

Näyttelyn oheisohjelma pureutuu sisällissotaan ilmiönä

Näyttelyyn on tarjolla opastuksia ja työpajoja 10-vuotiaista senioreihin. Keväällä 2018 järjestettävä luentosarja Sisällissota nyt ruotii sisällissotaa eri näkökulmista. Luennoitsijat ovat alansa asiantuntijoita, jotka johdattavat kuulijat sisällissodan monisyisten ilmiöiden ympärille. Kesällä 2018 tarjottavilla opastuksilla perehdytään sisällissodan paikkoihin maastossa ja Espoon kaupunginmuseon Talomuseo Glimsin ja Huvilamuseo Villa Rulluddin historiaan vuonna 1918. Näyttelyn aikana KAMUn Aulassa on esillä niin espoolaiset nuorten ja lukiolaisten, uusimaalaisen taiteilijan kuin sisällissotaa paenneiden turvapaikanhakijoiden pop up-näyttelyitä, jotka kommentoivat sadan vuoden takaisia tapahtumia nykysilmin. Hankkeessa syntyy myös Seinätön museo -sovellusta hyödyntävä mobiilireitti Leppävaaran alueelle. Lisäksi alkuvuodesta 2018 julkaistaan artikkelikokoelma.

Yhdessä – Suomi100-juhlavuoden teeman mukaan

Museon sisällissota-hanketta lähdettiin toteuttamaan yhdessä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Yhtenä tärkeimpänä yhteistyökumppanina sisällissota-hankkeessa ovat nuoret. Yhteistyössä Olarin ja Etelä-Tapiolan lukion kanssa räätälöitiin lukiolaisille oma arkistopedagoginen pilottityöpaja, jossa tutustutaan historiantutkimukseen ja opitaan hahmottamaan monisävyistä menneisyyttä alkuperäisten lähteiden avulla. Espoon kaupungin nuorisopalveluiden kanssa toteutetaan draamapajoja, jossa nuoret pääsevät työstämään tunteiden ja tarinoiden tasolla ajatuksia, jotka ajoivat suomalaisen yhteiskunnan kahtiajakautumisen partaalle sata vuotta sitten. Pajoja vetää luokanopettaja, draamaohjaaja Jori Pitkänen. Museon yhteistyökumppaneina ovat olleet myös paikallisyhdistys Leppävaara-seura ry sekä muut kulttuuriorganisaatiot, kuten Helinä Rautavaaran museo, Suomalaisen kirjallisuuden seura sekä Svenska litteratursällskapet.

Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa -näyttely

1.11.2017-21.10.2018

KAMU, Näyttelykeskus WeeGee

Ahertajantie 5, 02100 Espoo

Avoinna ti, to 11-18, ke, pe 11-19, la-su 11-17

www.espoonkaupunginmuseo.fi