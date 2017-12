Espoo teki tutkintapyynnön Kajonin virheistä

Espoon kaupunki on tehnyt poliisille tutkintapyynnön kuljetusyritys Kajon Oy:n tekemistä toistuvista vakavista virheistä. Jälleen keskiviikkona Kajon jätti, vastoin ohjeistusta, jatkuvaa aikuisen läsnäoloa vaativan erityislapsen kyydistä, vaikka paikalla ei ollut vastaanottajaa. Kyseessä on 12. vastaava tapaus elokuun alun jälkeen.

Kaupunki on jo aiemmin syksyllä toistuvasti reklamoinut sopimusrikkomuksista ja ottanut käyttöön sopimussanktioita.

– Suhtaudumme erittäin vakavasti virheisiin kaupungin palveluissa – etenkin silloin, kun kyseessä on lasten turvallisuus. Erityisen moitittavaa on, että samanlaisia virheitä sattuu aina vain uudestaan eli Kajon Oy ei ole reagoinut niihin riittävällä tavalla. Nyt meidän on saatettava asia poliisin tutkittavaksi, sanoo Espoon kaupungin liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko.

Osa kuljetuksista muille yrityksille

Marraskuun puolivälissä, edellisen vastaavan virheen jälkeen kaupunki päätti siirtää neljän koulun piiriin kuuluvat kuljetukset Kajonilta toisille yrityksille kevätlukukauden alusta alkaen.

Tammikuun alusta alkaen Taxia kuljettaa Postipuun ja Kilonpuiston oppilaat ja Javatrans Niittykummun ja Kuitinmäen oppilaat. Siirto koskee yhteensä noin 160 lapsen kuljetusta.

Espoon kaupungin henkilökuljetuksia koskevan sopimuskokonaisuuden piirissä hoidetaan joka arkipäivä 2 700 kuljetusta.