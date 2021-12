Espoo vauhdittaa koronarokotuksia useilla toimenpiteillä

Ikä on suurin riskitekijä saada vakava koronavirustauti ja tämän vuoksi tarjoamme kolmannen annoksen ensin yli 60-vuotiaille. Ajanvaraus alle 60-vuotiaille on mahdollista avata alkuvuodesta. Jo kaksi annosta koronarokotetta antaa hyvän suojan vakavaa koronavirustautia vastaan. Rokotteita on hyvin saatavilla myös kolmosannoksia varten ja kaikki kolmanteen annokseen oikeutetut tulevat saamaan rokotteen vuorollaan.

Vuoden 2022 alusta käytössä kaksi isoa rokotuspistettä

Keskitämme rokotuksia kahteen isoon rokotuspisteeseen. Ison Omenan rokotuspisteeltä on voinut saada myös influenssarokotuksia. Influenssarokotukset päättyvät Isossa Omenassa 17.12., ja tämän jälkeen resursseja vapautuu taas koronarokottamiseen. Rokotuspisteellä on mahdollista pistää noin 5 500 koronarokotetta viikossa.

Maanantaina 3.1.2022 avaamme toisen ison rokotuspisteen Espoon keskuksessa, jossa on mahdollista rokottaa yhtä paljon kuin Ison Omenan pisteellä eli noin 5 500 rokotusta viikossa. Espoon keskuksen pisteellä on myös mahdollisuus laajentaa tiloja myöhemmin tammikuussa, mikä mahdollistaisi rokotusmäärän kaksinkertaistamisen yli 10 000 annokseen viikossa.

Avaamme väliaikaisesti aikaisemmin käytössä olleita rokotuspisteitä

Lintuvaaran rokotuspiste avattiin uudelleen ja palvelee joulukuussa kolme viikkoa ja tammikuussakin kaksi viikkoa.

Olemme avanneet 5–11-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokotuksia varten myös Tapiolan rokotuspisteen uudelleen. Tapiolaan avataan aikoja myös aikuisille viikoille 52–2.

Otamme yksityisen työterveyshuollon mukaan rokotuksiin

Kunnat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) valmistelevat yhteistyösopimuksia yksityisten työterveyspalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Sopimusten valmistuttua HUS voi luovuttaa koronarokotteita työterveyshuollon toimijoille. Tavoitteena on saada sopimukset valmiiksi loppuvuoden aikana, jolloin rokotukset voisivat alkaa tammikuussa 2022.

Kolmansien rokotusannosten kasvusta huolimatta varmistamme, että aikoja riittää myös 1. ja 2. rokotuksiin.