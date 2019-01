Espoo Vuoden matkailualue 2018 Suomessa

Visit Finland, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL sekä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy valitsivat Espoon kautta aikain ensimmäiseksi vuoden matkailualueeksi Suomessa. Vertailussa oli mukana yhteensä 111 kuntaa, seutukuntaa ja maakuntaa, joista majoitustilastoja on saatavilla ympäri vuoden. Jatkossa Vuoden matkailualue Suomessa tullaan valitsemaan vuosittain. Huomionosoituksella halutaan kiinnittää huomiota asioihin, joiden kehittämisen tulisi olla matkailualueiden tavoitteena.

Alueita arvioitiin seuraavin kriteerein: rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden vieraiden määrän kehitys, matkailijoiden viipymän kehitys sekä lomamatkailijoiden yöpymisten määrän tasainen jakautuminen vuoden ajalle eli sesonkivaihteluiden vähäisyys. Lisäksi rajatutkimuksissa haastateltiin maakunnassa vierailleita ulkomaalaisia ja heidän valmiuttaan suositella Suomea matkakohteena.

Pitkäjänteinen yhteistyö alueen toimijoiden kanssa tuottaa tulosta

Tulos on seurausta Espoo Marketing Oy:n pitkäjänteisestä yhteistyöstä alueen matkailuyrittäjien ja -toimijoiden kanssa sekä Visit Espoon suunnitelmallisista ja kohdennetuista markkinointitoimenpiteistä alueen matkailun edistämiseksi sekä vapaa-ajan matkailun että kokous- ja kongressimatkailun saralla. ”Upea vuosien yhteismarkkinointi, kehitystyö ja yhdessä oppiminen Espoon matkailutoimijoiden kanssa palkittiin Matka 2019 -messuilla”, Espoo Marketing Oy:n toimitusjohtaja Jaana Tuomi iloitsee.

Espoo on kuin Suomi pienoiskoossa. ”Espoon vetovoimaisimmat kohteet ovat Nuuksio ja Suomen luontokeskus Haltia, EMMA – Espoon modernin taiteen museo Näyttelykeskus WeeGeellä, innovaatioekosysteemi Espoo Innovation Garden ja sen myötä innovaatioturismi sekä uusimpana Espoon Rantaraitti ja merellinen maailma, jonka palveluita kehitetään edelleen Rantaraitin kehittämisprojektissa”, Tuomi kertoo. Ainutlaatuiset elämykset ja aktiivinen tiedeyhteisö houkuttelevat Espooseen vapaa-ajan matkailijoiden lisäksi vuosittain lukuisia kansainvälisiä kongresseja sekä kokousvieraita. Uusi, ilmainen Tripsteri App Espoo -vierailusovellus tutustuttaa matkailijan ja vierailijan Espoon huippukohteisiin valmiiksi teemoitetuilla ja itse räätälöidyillä vierailukierroksilla ajasta ja paikasta riippumatta.

2019 vierailijoita houkutellaan kulttuurilla ja huipputapahtumilla

"Vuosi 2019 on Vuoden matkailualueella Espoossa kulttuurin ja huipputapahtumien vuosi. Tulevaisuudessa tapahtumien Espoo on entistäkin monipuolisempi ja kansainvälisempi. Espoon sijainti Helsingin naapurissa sekä lähellä lentoasemaa ja hyvien kulkuyhteyksien varrella tekee kaupungista helposti saavutettavan," Visit-tiimin johtaja Miikka Valo toteaa.

Vuonna 2018 rekisteröityjen yöpymisten määrä Espoossa tammi-marraskuussa oli 440 000, mikä tarkoittaa seitsemän prosentin kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Huomionarvoista on, että kasvu on ollut tasaista ympäri vuoden. Koko vuoden yöpymisluvut vahvistuvat helmikuussa. Viipymän keskiarvo Espoossa on 2 yötä ja ulkomaalaisten yöpyjien keskiarvo 2,9 yötä. Suurimmat ulkomaiset matkailijaryhmät tammi-marraskuussa 2018 olivat Venäjä, Kiina, Viro, Puola ja Saksa. Espoon majoitusmyynnin arvo tammi-marraskuussa 2018 oli 26,3 miljoonaa euroa.



Visit Espoo on osa kaupungin omistamaa kaupunkimarkkinointiyhtiö Espoo Marketing Oy:tä. Espoo Marketing Oy houkuttelee Espooseen yrityksiä, investointeja, vierailijoita ja kongresseja sekä auttaa toimijoita menestymään.



Lisätietoja: Espoo Marketing Oy/ Visit Espoo, Miikka Valo, puh. 043 824 60 38, miikka.valo@espoo.fi

www.visitespoo.fi

www.facebook.com/VisitEspoo

twitter.com/visitespoo

instagram.com/visitespoo