Espoolainen Tiia Murtomaa voitti HIFK:n tatuoinnin – kisassa yli 25 000 osallistujaa

Intohimoinen HIFK:n kannattaja Tiia Murtomaa otti lauantaina liigaseuran tatuoinnin iholleen.

- Fanittaminen on eläytymistä, kuinka häviön jälkeen itketään tai voiton jälkeen riemuitaan fanit ja joukkue yhdessä. Tärkeintä on kuitenkin kunnioitus, joukkueelta aina kiitos faneille pelien jälkeen ja faneilta kiitokset joukkueelle ollaan hävitty tai voitettu. Kannattaminen tuo minulle yhteisöllisyyttä. Miten me fanit ollaan suurta perhettä, miten helppo on tutustua uuteen ihmiseen, kun hän on saman joukkueen fani, Tiia Murtomaa kuvailee.



Veikkauksen järjestämässä etuasiakasarvonnassa 15 onnekasta voittajaa sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Kilpailun voittajien tatuoinnit tehtiin lauantaina saman päivän aikana Helsingin Punavuoressa. Kuudelta artistilta kului urakkaan aikaa yhteensä lähes kahdeksan tuntia. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.



- Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.



Tiia Murtomaa, Espoo

HIFK

1. Mistä lähtien olet ollut suosikkiseurasi fani? Olen ollut aina HIFK-fani. Kannatus on periytynyt äidiltäni ja isoveljiltäni.

2. Mistä kaikki alkoi ja milloin? Olin noin 6-vuotias, kun olin ensimmäisessä HIFK:n pelissä ja siitä asti olen joukkuetta kannattanut.

3. Millaisia ovat ensimmäiset muistikuvasi liigapeleistä? Hallilla kaikki olivat ystävällisiä ja moikkasivat muita faneja. Lapset otettiin hyvin huomioon.

4. Kuka oli ensimmäinen suosikkipelaajasi? Olli Jokinen.

5. Entä suosikkipelaajasi nykyjoukkueesta? Joonas Rask.

6. Kuinka usein käyt suosikkijoukkueesi matseissa? Käyn vuorotyössä, joka rajoittaa peleissä käymistä, mutta pyrin pääsemään peleihin mahdollisimman usein.

7. Mikä suosikkijoukkueessasi on parasta (pelityyli, perinteet, fanit, halli, kannatuslaulu tms.)? Mielestäni parasta on pelityyli sekä miten nostetaan joukkueeseen omia junnuja pelaamaan, annetaan mahdollisuus heille. Myös fanikulttuuri on hienoa, ollaan kaikki kavereita keskenään vaikka ei entuudestaan tunnettaisikaan.

8. Pelaajilla on rituaaleja kuten varusteiden pukemisen järjestys. Millaisia rituaaleja fanitukseesi tai otteluissa käymiseen kuuluu? Hallille mennään ajoissa ja moikataan porukat! Erätauolla on juomatauko ja käydään läpi sen hetken fiilikset pelistä. Katsomossa istutaan loppuun asti ja kannatetaan, vaikka taululla olisi minkälaiset lukemat.

9. Kuka on pelaaja, jonka toivoisit saavasi vahvistukseksi omaan joukkueeseesi? Haha, paha kyssäri. Mikael Granlund.

10. Jos sinulla on fanipaita, mitä sen selässä lukee? Granlund #64.

11. Lyötkö koskaan vetoa suosikkijoukkueestasi? Silloin tällöin. Enemmän kavereiden kanssa erilaisia vetoja, kun varsinaisia vetoja rahasta.

12. Käytkö vierasmatseissa? Missä mieluiten? Käyn! Ehdottomasti Lahti

13. Kahta en vaihda, sanotaan. Mitkä ne kaksi ovat sinulla? Punainen ja Stadi.

16. Miten selviät kesästä, kun ei ole matseja? Hyvin se menee! Rennosti ja akkuja ladaten syksylle!

17. Kenen pelaajan kuvan tai numeron voisit ottaa tatuointina? En usko että kenenkään, enemmän joukkuehenkinen tatuointi on mieleeni, joukkuetta tässä kannatetaan ja tuetaan päätyyn asti.

18. Millaista tatuointia et voisi ikinä? Jokereihin liittyvää tatuointia!