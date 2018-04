Espoolaisten HSL-myynti on kasvanut alkuvuodesta yli 8 prosentilla

Länsimetron käynnistyminen viime vuoden lopulla sekä mobiilimyynnin huima nousu ovat siivittäneet espoolaisten joukkoliikenteen ostot vahvaan kasvuun alkuvuodesta.

Tammikuusta huhtikuun puoliväliin espoolaisten kokonaisostot ovat kasvaneet 8,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu on ollut suurempaa muuhun HSL-alueeseen verrattuna. Espoolaisten matkakorttimyynti on kasvanut 2,6 prosenttia, mutta mobiilimyynti yli 260 prosenttia. Kaiken kaikkiaan espoolaiset ostivat tarkasteluaikana joukkoliikennelippuja 19,7 miljoonalla eurolla. Viime vuonna samaan aikaan myynti oli 18,2 miljoonaa euroa.



Erityisen vahvasti myynti on lisääntynyt metrokäytävän varrella Tapiolassa ja Matinkylässä mutta kasvua on myös Leppävaaran suuralueella ja koko junaradan varrella.



”Länsimetro on osoittanut nopeassa ajassa sen, että vahva raideliikenne houkuttelee joukkoliikenteen käyttäjiksi myös niitä asiakkaita, joita bussiliikenne ei ole aikaisemmin tavoittanut. Myös Espoon tiivistyvä maankäyttö metroasemien ympärillä tukee sitä, että Länsimetro on vakiinnuttanut paikkansa Espoon tärkeimpänä joukkoliikenneyhteytenä”, HSL:n osastonjohtaja Tero Anttila sanoo.

Espoolaisten lipputulot 01.01.-15.04.2017 01.01.-15.04.2018 Muutos % Matkakorttimyynti 17 757 000 18 223 000 2,6 % Mobiilimyynti % 397 000 1 435 000 261,5 % Espoolaisten lipputulot yhteensä 18 154 000 19 658 000 8,3 %