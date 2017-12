Espoolaisten lasten ja nuorten harrastustarjontaa kehitetään yhdessä urheiluseurojen kanssa

Jaa

Espoon liikuntapalvelut on päättänyt jakaa 44 urheiluseuralle yhteensä 38 000 euroa. Tuen perusteena on osallistuminen lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman liikuntapolun rakentamiseen. Maksutonta liikuntaa on tarjolla ympäri Espoota, mm. WAU-, MUUVI- ja JUMPPI-ryhminä.

Espoon liikuntapalvelut on päättänyt jakaa 44 urheiluseuralle yhteensä 38 000 euroa. Tuen perusteena on osallistuminen lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman liikuntapolun rakentamiseen. Espoon liikuntapalvelut on yhteistyössä urheiluseurojen kanssa luonut 2-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille maksuttomien liikuntaryhmien kokonaisuuden. Toimintaa on tarjolla ympäri Espoota, mm. WAU-, MUUVI- ja JUMPPI-ryhminä. Tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluttua toimintaa on tarjolla myös 17-18 -vuotiaille. - Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme seurojen kanssa saaneet aikaan. Meillä on valtakunnan kattavin maksuttomien harrastusmahdollisuuksien verkko, ja se laajenee yhä. Olemme käynnistäneet myös U6 (uusiks) -toimintamallin, jonka tavoitteena on tarjota kaikille lajinsa, tai ryhmänsä, jättäville nuorille uusi mahdollisuus harrastaa joko omaa, tai aivan uutta lajia. Myös aloittelijat ovat tervetulleita U6-toimintaan, kertoo Espoon liikuntapalvelujen johtaja Martti Merra. Tällä hetkellä maksuttomia ryhmiä eri ikäisille lapsille ja nuorille on Espoossa yli 120. Kun U6-toiminta ensi vuoden alussa alkaa, ryhmien määrä nousee nopeasti. - Haasteena on löytää toiminnalle tilat, ohjaus löytyy seuroilta huomattavasti helpommin. Uskon kuitenkin, että yhteistyöllä onnistumme löytämään myös tilat, ja voimme pyörittää U6-toimintaa lähes täysin prime time -aikoina. Haluamme taata eritasoisille harrastajille tasavertaisen kohtelun käyttövuoroja jaettaessa, Merra lupaa.

Avainsanat EspooespooliikkuuharrastusharrastustakuulapsetliikuntaNuoreturheiluseurat

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit