Espoolle hopeaa Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailussa

Espoon tämänvuotinen sijoitus on paras suomalaistulos kautta aikojen. Se on jatkoa Espoon vuosien 2019 ja 2020 finaalisijoille ja kertoo siitä, että Espoossa on sellainen innovaatiokulttuuri, joka kiinnostaa myös Eurooppaa.

Espoon vahvuus on yhteinen innovaatiotarina Aalto-yliopiston, VTT:n ja yritysten kanssa. Siihen liittyvä ainutlaatuinen innovaatiokulttuuri ja innovaatioyhteisö rakentuu läheisyyden ja luottamuksen, hyvinvoinnin, yhteisen tarkoituksen ja rajat ylittävän radikaalin luovuuden varaan. Innovaatiokulttuuria ei voi luoda vain yksi toimija, vaan sitä jaetaan ja toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Kaupungin tehtävänä on helpottaa, mahdollistaa ja luoda parhaat mahdolliset olosuhteet yhteistyölle. ”Kaupunki ei luo innovaatioita, niitä luovat ihmiset. Haluankin kiittää ja onnitella kaikkia Espoon asukkaita, yrityksiä ja koulutus- ja kehittämiskumppaneitamme - emme olisi päässeet Euroopan innovaatiopääkaupunki -finalistiksi ilman heitä”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Menestyminen iCapital-kilpailussa osoittaa, että Espoo on houkutteleva innovaatio- ja toimintaympäristö uusia ratkaisuja kehittäville yrityksille sekä koulutus- ja tutkimuskumppaneille ”Menestys innovaatiopääkaupunkikilpailussa antaa hyvän lähtölaukauksen yhteisen innovaatiotarinamme edistämiselle. Sen avulla pystymme yhdessä strategisten kumppaneidemme Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa houkuttelemaan tieto- ja osaamisintensiivisiä yrityksiä ja osaajia Espooseen”, Mäkelä jatkaa. ”Espoolla on pitkä historia merkittävästä ja laaja-alaisesta innovaatiotoiminnasta, jolla kiihdytetään yritysten kestävää kasvua. Innovaatioiden ja teknologioiden merkityksen voimistuessa Otaniemen nykyistä tutkimusympäristöä halutaan vahvistaa. Konkreettisena toimenpiteenä on laajentaa Otaniemen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-keskittymää avoimeen kehittämiseen pohjautuen. Tarkoituksena on lisätä puolijohdeteollisuuden TKI-toimintaa Suomessa, kasvattaa tuote- ja palveluvientiä sekä houkutella uusia kansainvälisiä osaajia, yrityksiä ja investointeja”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. "Tämä on upea tunnustus Aalto-yliopiston, Espoon kaupungin, VTT:n ja yritysten ainutlaatuiselle ja pitkäjänteiselle innovaatioyhteistyölle. Uskon, että palkinnon myöntäminen Espoolle vahvistaa entisestään alueen vetovoimaa myös kansainvälisten osaajien ja investoijien keskuudessa”, jatkaa Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä. Kolmen parhaan joukkoon pääsy tuo Espoolle 100 000 euron palkinnon. Palkintosummalla tuetaan erityisesti sellaista innovaatiotoimintaa, jota maailma tarvitsee esimerkiksi Ukrainan jälleenrakentamisessa.