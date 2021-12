Espoon erityisluokille on myönnetty Vuoden 2021 esteetön teko -palkinto

TAO-luokilla tarkoitetaan toiminta-alueittain järjestettävää opetusta vaikeimmin kehitysvammaisille tai autistisille lapsille. Valinnan perusteena on erityisluokkien tekemä työ sen eteen, että vammaisilla lapsilla on oikeus osallisuuteen sekä normaaliin ja hyvään elämään.

Espoossa peruskoulujen yhteydessä toimivat TAO-luokat tekevät vammaiset henkilöt näkyväksi koulunsa oppilaille. TAO-luokat osallistuvat esimerkiksi koulun joulu- ja kevätjuhliin omilla esityksillään, jolloin koulun oppilaiden lisäksi osallisuus näkyy myös heidän huoltajilleen. Toiminta lisää tietoisuutta vammaisuudesta alakouluikäisistä alkaen.

Toiminta-alueittain järjestettävää opetusta toteutetaan Jalavapuiston, Järvenperän, Ruusutorpan, Rinnekodin ja Postipuun kouluissa sekä Kilonpuiston, Niittykummun, Mankkaan, Mikkelän, Saunalahden, Karhusuon ja Koulumäen kouluissa.

Tunnustus pitkäjänteisestä ja merkityksellisestä työstä

Palkinto jaettiin tänään kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. virtuaalisesti järjestetyssä Kaikki pyörii -tapahtumassa. Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornoksen jakaman palkinnon vastaanotti suomenkielisen perusopetuksen johtaja Juha Nurmi.

“Tämä on tunnustus pitkäjänteisestä ja hyvästä työstä ennen kaikkea toiminta-alueittaista opetusta arjessa toteuttavien koulujen opettajille ja avustajapalveluhenkilöstölle sekä koulujen rehtoreille ja koko kouluyhteisöille. Ei sovi unohtaa myöskään hallinnossa työskentelevää opetuksen tuen tiimiä, jonka ansiosta kullekin lapselle löytyy heille sopiva opetuspaikka. Myös perusopetuksen aluepäälliköt edistävät erityisopetukselle myönteistä toimintakulttuuria alueidensa kouluissa”, Nurmi kertoo.

Tapahtuma on Espoon vammaisneuvoston, Espoon kaupungin toimijoiden ja Espoossa toimivien vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen yhteistyön tulos. Sen tarkoituksena on vuosittain esitellä eri toimijoita ja erilaisia tapoja elää arkea entistä esteettömämmin.

Tunnustusta olivat vastaanottamassa myös opetuksen tuen päällikkö Miia Loisa-Turunen, Keski- ja Pohjois-Espoon perusopetuksen aluepäällikkö Kaisa Alaviiri sekä TAO-opetusta järjestävän Jalavapuiston koulun rehtori Paula Kotilainen, apulaisrehtori Eija Virta ja erityiskoulunkäyntiavustaja Johanna Enkovaara.

”Espoossa on monia erilaisia opetuksen järjestämistapoja, joissa on omat erityisosaamisalueensa. Myös vaativan erityisen tuen oppilailla on Suomessa oikeus käydä koulua ja saada opetusta, kehittyä ja oppia uusia asioita ja taitoja. On todella hienoa, että merkityksellistä työtä tekevät koulut saivat tällaisen tunnustuksen tekemästään työstä. Onnitteluni hyvästä työstä saamastanne tunnustuksesta!” Loisa-Turunen toteaa.

Palkinnonsaaja valitaan vuosittain espoolaisten ehdotuksista

Vuoden esteetön teko -kilpailu järjestettiin jo kahdeksatta kertaa. Tarkoituksena on nostaa esiin esteettömyyden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden merkitystä myönteisellä tavalla. Kilpailussa etsitään innostavia esimerkkejä esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja hyvästä asenteesta.

Kaikki espoolaiset voivat esittää ehdokkaita kilpailuun. Ehdokkaiden joukossa on vuosittain espoolaisia palveluja, yrityksiä, yhteisöjä, toteutettuja ideoita, rakennusratkaisuja ja muuta toimintaa, jotka tuovat palvelut kaikkien saataville ja tekevät liikkumisesta helppoa. Tänä vuonna vammaisneuvosto valitsi ehdokkaista voittajan ja kaksi kunniamaininnan saajaa.