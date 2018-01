Espoon ja Fortumin ratkaisuilla rakennetaan päästötöntä kaupunkia

Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistyöllä rakennetaan päästötöntä kaupunkia. Jo nyt työn tuloksena hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 15 prosenttia vuodesta 2014. Yhteinen tekeminen on kuvattu selkeäksi kehityspoluksi, joka johtaa Espoossa tuotetun ja käytetyn kaukolämmön hiilineutraaliuteen 2020-luvun kuluessa.

Kaupunki ja Fortum solmivat 2016 sopimuksen taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen kehittämisestä. Ensimmäiset tulokset näkyvät jo nyt.

Uuden, hiilettömän energian tuottamiseksi jätettiin syksyllä 2017 ympäristölupahakemus Kivenlahden biovoimalaitoksesta ja aloitettiin suunnittelu bio- ja kierrätyspolttoainetta hyödyntävän laitoksen rakentamiseksi Ämmässuolle. Kaupungin vuokra-asuntoyhtiön, Espoon Asuntojen, 5 000 kodissa otettiin käyttöön kulutusjousto sekä Ekolämpö. Lisäksi näiden ratkaisujen markkinointi Espoon alueen muihin kohteisiin on aloitettu. Finnoon ja Keran uudet kaupunginosat on valittu ensimmäisiksi kehityskohteiksi, joissa sovelletaan alueellisia älykkäitä energiaratkaisuja.

Sopimuskauden aikana on pystytty lisäksi vähentämään jo nyt energiantuotannon ja - käytön hiilidioksidipäästöjä, mikä on tärkeä osa yhteistyötä ja molempien osapuolten strategisia tavoitteita puhtaamman maailman luomisessa.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark allekirjoittivat 29.1.2018 uuden sopimuksen, jolla jatketaan yhteisten energiatavoitteiden toteuttamista ja kaupunkiratkaisujen kehittämistä. Uudella sopimuskaudella viedään eteenpäin jo sovittuja hankkeita sekä haetaan myös uusia ratkaisuja asumiseen ja lämmitykseen. Näiden lisäksi keskitytään kehittämään sähköisen liikkumisen palveluja sekä erilaisia energiaratkaisuja, esimerkiksi lisäämään aurinkoenergian tehokasta käyttöä.

”Espoo on arvioitu useilla eri mittareilla Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Se me haluamme olla jatkossakin. Yhteistyömme Fortumin kanssa on tässä työssä yksi merkittävimmistä kumppanuuksista. Uusilla ratkaisuilla rakennetaan Espoon vetovoimaa ja synnytetään uutta liiketoimintaa. Älykkään kaupungin ratkaisut tukevat arjen sujuvuutta sekä luovat ja vahvistavat asukkaiden ja koko seudun hyvinvointia”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa

”On hienoa, että olemme saavuttaneet lyhyessä ajassa konkreettisia tuloksia yhteistyöllämme ja tulemme saavuttamaan asetetut tavoitteet. Kaupunkiyhteistyö Espoon kanssa on malliesimerkki onnistuneesta kumppanuudesta, ja pystymme hyödyntämään Espoossa kehitettyjä ratkaisuja kaupunkien energiahaasteiden ratkaisemisessa eri puolilla maailmaa.”, toteaa toimitusjohtaja Pekka Lundmark Fortumista.